Maza es nega a dimitir i defensa la "valentia" i "fermesa" de Moix en l'operació Lezo

El fiscal general de l'Estat no té ni intenció de dimitir, tal com li reclama l'oposició, ni de destituir el fiscal en cap d'Anticorrupció. José Manuel Maza ha comparegut aquest dimecres davant la comissió de justícia del Congrés per donar explicacions per les presumptes ingerències de Manuel Moix en l'operació Lezo per protegir l'expresident de la Comunitat de Madrid Ignacio González. S'ha mostrat "atònit" per les "sospites i prejudicis" en contra del fiscal en cap d'Anticorrupció i ha assegurat que "no hi ha motius per a l'alarma".

De fet, ha defensat que justament gràcies a l'actuació de la fiscalia avui González és entre reixes i s'ha presentat com a víctima d'una "conspiració". Assumint tot tipus de responsabilitats, ha posat la mà al foc per Moix: " Estic satisfet de la seva designació i de comprovar la valentia i fermesa" que està tenint al "servei dels ciutadans". "No va dir mai que es paralitzés cap investigació", ha afegit.

Per Maza, l'arrel del problema són les filtracions contínues als mitjans de comunicació que "només fan que perjudicar les persones citades en els sumaris secrets" i que no poden tenir "dret a la defensa". Per això ha reclamat al Congrés la creació d'una llei que impedeixi aquestes filtracions judicials a la premsa. Segons el seu parer, són "d'extraordinària gravetat" perquè "no afavoreixen a ningú amb intencions clares". " Els demano que em donin una solució per controlar les filtracions: és un problema molt greu", ha dit als diputats reunits a la comissió de justícia.

Maza també ha negat represàlies amb el relleu per sorpresa dels fiscals que porten a Catalunya el cas 3% i ho ha emmarcat dins de la normalitat de funcionament del ministeri públic. Tota l'oposició demana la seva dimissió i la de Moix després de maniobrar per retirar la investigació al fiscal que porta el cas de l'operació Lezo. Ell ha replicat que un fiscal general no pot viure "a l'expectativa que el puguin destituir en qualsevol moment a instàncies del Congrés", perquè sinó no seria "autònom" i complir amb la "clara convicció de servir la llei".

Rajoy defuig l'autocrítica i tanca files amb Moix i Catalá, discutits per l'oposicióSegons les revelacions de les últimes setmanes, Moix era el favorit d'Ignacio González per dirigir Anticorrupció. L'objectiu era evitar que prosperés la investigació pel Canal de Isabel II, que l'ha portat entre reixes. ' Eldiario.es' avança a més aquest dimecres que Maza va conèixer els lligams entre Moix i González dies abans de designar-lo en el càrrec fa 2 setmanes.

La segona compareixença en 2 mesos

És el segon cop que Maza ha de comparèixer d'urgència al Congrés per presumptes ingerències. Ja ho va fer al març en el marc de la imputació de l'expresident de Múrcia Pedro Antonio Sánchez. Llavors va negar una "gran purga" a la fiscalia després del relleu de tota la cúpula del ministeri públic i d'haver posat Moix a Anticorrupció i actuar al dictat del PP. "A mi no m'han imposat res", va dir en un declaració amb tot luxe de detalls.

En aquests moments també compareix en la mateixa comissió el ministre de Justícia, Rafael Catalá, després que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, l'hagi defensat aquest dimecres en la sessió de control.