Domènech no assistirà a la cimera del referèndum

El diputat al Congrés d’En Comú Podem Xavier Domènech no assistirà a la cimera pel referèndum que se celebra aquest divendres al Parlament, a proposta del president, Carles Puigdemont. Domènech ha respost per correu electrònic aquest matí declinant la invitació: “Us agraeixo la invitació, ho hem estat valorant i ja ens considerem ben representats en aquesta Cimera de la qual desitgem els millors resultats per al futur del país”.

A la cimera d’aquest divendres hi assistiran diferents diputats de les formacions de l’espai comú. Hi participarà el president del grup parlamentari Catalunya Sí que es Pot, Lluís Rabell, així com un representant de cada partit que forma part d’aquesta coalició: Joan Joseph Nuet (EuiA), Marta Ribas (ICV), Albano Dante Fachín (Podem) i, sobretot, Ada Colau, com a alcaldessa de Barcelona.

La presència de Domènech havia despertat expectació, ja que és la persona que està liderant el nou partit que preparen els comuns de cara a les properes eleccions catalanes. Tot i així, Domènech ha optat per refusar la invitació.