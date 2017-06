Domènech avisa que els comuns descarten oferir "xecs en blanc" al Govern pel referèndum

El coordinador general de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, ha assegurat aquest dissabte des de Sentmenat que l'anunci del Govern sobre la data i pregunta del referèndum era "quelcom conegut i esperat" que més enllà del seu valor simbòlic no aporta res de nou.

Per aquest motiu ha reclamat a l'executiu que expliqui "quina és la proposta real i com pensa fer efectiu el referèndum". Malgrat això, Domènech ha avançat que els comuns, per "responsabilitat amb el país", valoraran la proposta que presenti el Govern "en tant en quant sigui positiva per Catalunya i compleixi unes garanties". També ha deixat clar però, que no hi hauran "xecs en blanc per a una majoria de la que no participen i per uns anuncis simbòlics".