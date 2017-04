Domènech exigeix a Puigdemont que concreti com farà el referèndum per decidir si els comuns s'hi sumen

Els comuns volen que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, defineixi la seva proposta de referèndum per decidir si s'hi sumen o no. Ho ha explicat el líder de la confluència, Xavier Domènech, en una entrevista a Europa Press: " Si és un referèndum, hi estarem", ha afirmat, sense especificar si això implicar donar suport a una convocatòria no pactada amb l'Estat. El que sí exigeix Domènech és que hi hagi un resultat efectiu i que obtingui reconeixement. "No perquè ho diem nosaltres, sinó perquè, si no és així, no és un referèndum".

Sobre que Puigdemont, suggerís tres possibles preguntes per a la consulta, ha explicat que el que li va sorprendre no són tant les preguntes concretes, sinó que aquestes " no fossin acompanyades d'una proposta de com es pretén realitzar" el referèndum i, sobretot, que no hi hagi una discussió sobre aquest tema.

Per això, ha lamentat "que la pregunta s'anunciï en un mitjà internacional i no en l'àmbit en el qual hauria de parlar-se, que és el Pacte Nacional pel Referèndum", un pacte en el qual recorda que està la majoria governamental --JxSí i CUP--, altres forces polítiques i entitats amb molta força en la societat catalana.

Malgrat això, considera que ara no és el moment d'especular amb una pregunta: "Ara és fonamental plantejar-se el com i no el què, i el que fa (Puigdemont) és plantejar el què sense el com".

Sobre si els 'comuns' cridarien a la participació en un referèndum al setembre si és unilateral, ha insistit a saber com pensa el Govern aconseguir un autèntic referèndum, i ha afegit: " Les polítiques de seducció d'ampliar la base fan pensar que s'està pensant més en unes eleccions que en un referèndum".

Ha sustentat aquest dubte en què la majoria governamental es va comprometre amb un full de ruta que deia que "al juny de 2017 Catalunya seria un Estat com a tal --el que explica la pròpia existència de JxSí i el pacte governamental entre JxSí i la CUP--" i en què ara el full de ruta és que al setembre, com a molt tard, hi haurà un referèndum.

Així, incidint que el referèndum ha de tenir un resultat efectiu i reconeixement, preguntat per si cridaran a la participació ha afirmat: "Si al setembre hi ha un referèndum, ens alegrarem com ningú i estarem, si és un referèndum, però és que el conjunt de la societat ha de saber la proposta".

Repetir el 9-N

Ha rebutjat que, una vegada es fixi la data i pregunta, l'interès sigui conèixer el que faran els 'comuns' i ha tornat ha insistir que es tracta d'explicar ben el que es va a fer, perquè, si no, "el risc és que això sigui un 9N" .Ha recordat que membres dels partits que donen suport al Govern, com l'exportaveu del PDeCAT al Congrés Francesc Homs, "va dir que es podria fer un 9N, mentre uns altres diuen que això no pot ser, i tots ells formen part de la majoria governamental", per la qual cosa ha exigit serietat per abordar l'assumpte.

Els 'comuns' en el Pacte Nacional

La posició de Domènech i dels 'comuns' no passa per fixar ara una data al referèndum, perquè llavors la consulta corre el perill de caducar: "En aquest país ja hem posat moltes dates que ja han caducat".

Considera que cal deixar treballar al de Pacte Nacional pel Referèndum, sobre el qual ha avançat que 'els comuns' s'adheriran, i ha avisat que ja va existir un Pacte Nacional pel Dret a Decidir i que "va quedar paralitzat, per dir-ho d'alguna manera, abans del 9N perquè la majoria governamental va decidir fer una consulta".

Per això, davant la celebració d'un eventual referèndum al setembre, ha advertit: "Si el Govern té èxit, el felicitarem. Si el Govern no tingués èxit, nosaltres volem seguir treballar per al país en un espai de consens ampli. Per tant, que el Pacte Nacional pel Referèndum no se subordini als aterratges del full de ruta del Govern".