Domènech veu "normal" la mobilització del 6-F perquè s'està produint una "injustícia flagrant"

El portaveu d' En Comú Podem al Congrés, Xavier Domènech, considera que la mobilització prevista per aquest dilluns en suport a Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) és "normal", perquè s'està cometent una " injustícia flagrant" contra els tres encausats.



Domènech, que no serà presencialment a la concentració, creu que s'ha demostrat "la incapacitat" de la classe política espanyola a qui acusa "d'amagar-se" darrera de les normes jurídiques per resoldre una qüestió política. El portaveu dels 'comuns' lamenta que mentre a Catalunya un 80% de la població "clama" per poder exercir el dret a decidir el govern del PP "es tanca a qualsevol diàleg".

Qui tampoc serà a la mobilització d'aquest 6-F és el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que ha rebutjat participar en manifestacions "davant d'un jutjat". "Amb mi que no hi comptin. Diran que ens jutgen a tots, doncs amb mi no", ha dit també aquest dissabte, argumentant: "La independència del poder judicial s'ha de garantir per part de tothom. Per part dels governs i també dels que criden a mobilitzacions". En aquest sentit, ha reclamat que les mobilitzacions "no tinguin per objectiu alterar la voluntat dels tribunals perquè seria molt greu".

No obstant això, Iceta ha també ha demanat que el judici "acabi aviat" i esclareixi si els acusats han comès o no un delicte. "No ho tinc clar. Jo no tinc el president Mas per un delinqüent", ha afirmat. Malgrat recordar que l'expresident de la Generalitat "no va fer cas dels requeriments del Tribunal Constitucional", també ha carregat contra la judicialització de la política: "M'agradaria tenir la seguretat de viure en un país en què la justícia és realment independent i no actua a instàncies del poder polític".

El líder socialista ha negat, tal com aquest dissabte ha denunciat el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que a l'Estat hi hagi "demofòbia". "No hi ha demofòbia. En aquest país votem sovint, massa sovint [...] I votarem un altra cop aquest any", ha dit, per sentenciar: "De vegades ens inventem paraules".