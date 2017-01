Domènech diu que "el que fa falta són unes eleccions ja"

El diputat d'En Comú Podem, Xavier Domènech, ha dit aquest matí que "el que fa falta són unes eleccions ja", per desbloquejar la situació que viu Catalunya. Segons ha dit en una entrevista a la Cadena SER, "el Govern i l'actual president de la Generalitat se sostenen sota compromisos que no han complert" i ha recordat la promesa que "el 2017 Catalunya seria un estat independent". Tenint en compte aquesta situació i el bloqueig actual sobre la relació entre Catalunya i l'Estat, per a Domènech cal convocar noves eleccions.

Domènech, que és també el portaveu del nou partit que estan constituint els 'comuns', ha rebutjat que el seu espai polític pugui donar cobertura a un referèndum que no estigui acordat: "No sabem en què es diferenciaria un referèndum unilateral amb el 9-N, que no va tenir efectes jurídics ni polítics vinculants". Domènech ha assegurat que el 9-N va ser "una mobilització popular absolutament legítima per defensar el dret a decidir, però repetir-la no aportaria res de nou". Els 'comuns' defensen que l'única consulta possible és una que sigui pactada amb l'Estat.

Malgrat la seva defensa d'un referèndum acordat amb l'Estat, el mateix Domènech ha donat per "fracassada" la denominada 'operació diàleg' del govern espanyol amb Catalunya, ja que, segons ha criticat, "encara no s'ha concretat res". Sobre la possibilitat de revisar l'actual sistema de finançament autonòmic, Domènech ho ha considerat positiu, però ha recordat que ja fa dos anys que l'actual sistema s'ha de revisar, de manera que "és una cosa del passat, no del futur". Domènech ha acusat el govern espanyol d'"enfrontar-se a les crisis" que està patint l'Estat, entre les quals "la territorial". El diputat, que ha demanat que s'obri de veritat el debat sobre la reforma constitucional, ha criticat la judicialització de la política, que provoca que "els representants catalans segueixin passant pels jutjats".

Domènech també s'ha referit al "clima precongressual" que està vivint Podem, amb el pols entre Íñigo Errejón i Pablo Iglesias. Domènech no ha volgut criticar el to del debat, però ha reconegut que "sembla una batalla de Twitter".