Dues empreses optaran a produir les urnes del referèndum

Dues empreses, Plastic Express i la UTE formada per Espai World i Suministros Integrales Futbida, optaran a produir les urnes del referèndum. Així ho publica aquest divendres el portal de licitacions de la Generalitat, que ha iniciat la segona fase de l'homologació de les empreses, ajornada des de dilluns pels dubtes que l'acció de la fiscalia havien generat. De fet, han sigut quatre alts càrrecs del departament de Governació i no quatre funcionaris els que han integrat la mesa de contractació per evitar posar en risc els funcionaris.

Les dues empreses s'han presentat a concurs per fabricar les 8.000 urnes de metacrilat. No hi ha hagut, en canvi, cap interessat a fer-se càrrec de les 2.000 urnes de cartró que també demanava la Generalitat.

Fonts del departament expliquen que el secretari general, Francesc Esteve; la secretària d'Administració i Funció Pública, Meritxell Massó; el secretari d'Habitatge i Millora Urbana, Carles Sala, i el d'Administració Local, Joaquim Ferrer, han sigut els encarregats d'obrir els sobres i admetre les candidatures de les empreses que seguiran optant a produir les urnes del referèndum. És una situació molt inusual, segons remarquen fonts consultades per l'ARA, ja que aquest procediment es fa sempre amb personal funcionari.

Com han explicat en altres ocasions, fonts del Govern remarquen que la compra d'urnes entra plenament en les competències de la Generalitat. De fet, el mateix concurs públic que es va obrir ara fa prop d'un mes se centrava exclusivament en la fabricació d'urnes per a eleccions al Parlament, consultes populars i altres formes de participació ciutadana emparant-se en la llei electoral espanyola. Amb la investigació oberta per la fiscalia, Governació ha preferit, però, evitar qualsevol mena de problema als funcionaris que havien d'integrar la mesa de contractació.

Dimecres, 7 de juny, a les 12.00 h, a la seu del departament de Governació s'obriran els sobres de l'oferta econòmica. Després d'aquest tràmit, en què es valorarà el preu de la fabricació d'urnes que ofereixen, es determinarà si les empreses poden ser habilitades o no. La licitació del departament de Governació es basa en un acord marc per triar les empreses que, en un moment donat, podrien fabricar les urnes del referèndum.

Per desbloquejar el debat intern al Govern sobre qui assumia la responsabilitat de la compra, es va decidir que s'encarregaria la licitació en dues fases: primer s'escollirien les empreses que podrien fabricar les urnes i, més endavant, s'encarregaria la producció a una de les firmes. Tanmateix aquesta estratègia no ha servit per driblar la fiscalia, que ja ha interposat una querella contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, i el secretari general del seu departament, Francesc Esteve.