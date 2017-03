El PDECat veu marge per complir "els marcs legals" i fer el referèndum i ERC l'emplaça a negociar amb la CUP

Les diferències entre CUP i PDECat sobre com respondre al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que veu inconstitucional la disposició addicional que fa referència al referèndum amenacen amb obrir un nou episodi de divergències entre tots dos partits. La CUP va demanar aquest cap de setmana que no es toqui ni una coma del redactat que fa referència al referèndum dins el projecte de llei de Pressupostos i ahir el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va defensar cuidar "les formes" per ampliar el suport al referèndum.

Aquest dilluns, tant el PDECat com ERC hi han dit la seva, i tot i que tots dos han cridat a trobar una solució comuna, ho han fet amb accents diferents. Així, mentre la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha assegurat que veu "marge" en el dictamen per a poder fer "les coses ben fets" i celebrar el referèndum "dins dels marcs legals", el portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha evitat dir què pensa ERC que s'hauria de fer i s'ha limitat a convidar el PDECat i la CUP a seure a parlar entre els tres per tal de trobar "un camí comú".

"Uns han fixat una posició a un costat i els altres l'han fixat al altre costat. No serviria de res fixar una tercera posició. El que necessitem és fixar a un espai conjunt", ha afirmat Sabrià, que, tanmateix, ha dit no estar massa preocupat perquè "tothom és conscient que el Govern no renunciarà al projecte i al referèndum" i perquè el dictamen no feia referència a la partida per a poder-lo dur a terme.

Aquesta és la clau de volta de la negociació entre Junts pel Sí i la CUP. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ja va subratllar divendres que la partida per fer el referèndum estava "perfectament avalada". El debat rau, doncs, en si mantenir el redactat de la disposició addicional que fa referència al referèndum, o modificar-lo per evitar una futura impugnació al Tribunal Constitucional en base a la resolució del Consell de Garanties.

Pascal ha evitat concretar aquest dilluns si la seva formació vol canviar el redactat, però durant la seva intervenció ha insistit repetidament que el PDECat és "partidari que el referèndum es pugui fer complint amb els marges legals establerts". "Creiem que en la línia del que diu el Consell de Garanties Estatutàries hi ha marge per a fer les coses ben fetes", ha apuntat.

A diferència de Sabrià que ha fet una al·lusió explícita a PDECat i ERC, Pascal ha carregat sobre el grup parlamentari de Junts pel Sí la responsabilitat d'arribar a un acord amb la CUP en els propers dies.

ERC busca l'hegemonia de l'esquerra

No ha estat, però, l'única diferència entre el PDECat i ERC aquest dilluns. En la roda de premsa posterior al comitè nacional del partit, Pascal ha burxat en el fet que el diputat dels republicans al Congrés Joan Tardà reivindiqués en l'acte d'aquest dissabte a Barcelona els dos governs tripartits. Segons Pascal, això demostra que ERC busca "l'hegemonia de l'esquerra i la no la centralitat".

Pascal ha comparegut després de la reunió del comitè nacional del partit, i ha aprofitat també per desafiar el PSC a desmarcar-se de les paraules del precandidat a la secretaria general del PSOE Patxi López que ahir va alertar de la "tensió creixent" del debat polític que hi ha a Catalunya. Segons López, l'independentisme té "segrestat l'espai públic", intenta "imposar, mitjançant òrgans permanents, una visió uniformadora de la societat catalana" i mira de fer-ho "dinamitant el sistema democràtic".