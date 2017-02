ERC i el PDECat queden fora de la mesa de la comissió d'investigació per l'operació Catalunya

Tot i que en l'origen de la creació de la comissió d'investigació de la presumpta guerra bruta del ministeri de l'Interior contra els seus rivals polítics és a Catalunya -la comissió es va crear arran de la filtració de les converses entre l'excap d'Antifrau, Daniel de Alfonso, i el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz-, ni ERC ni el PDECat estaran presents en la mesa d'aquesta comissió.

Els portaveus dels partits polítics pendents al Congrés han acordat aquest dijous la composició d'aquesta mesa, que tindrà cinc membres. Segons ha informat el portaveu socialista al Congrés, Antonio Hernando, la mesa estarà presidida per un diputat del PNB, mentre que el PP i el PSOE es repartiran les dues vicepresidències i Ciutadans i Podem les dues secretaries.

La comissió encara no té data per començar a funcionar, però està previst que de manera imminent s'estableixi un calendari. Un cop constituïda, el PDECat sol·licitarà la compareixença d'Alícia Sánchez-Camacho i Jorge Moragas, arran de les últimes informacions publicades per 'Público'.