ERC demana a Santi Vila que reconsideri acusar CDC des del Consorci del Palau de la Música

La Generalitat va evitar que el Consorci del Palau de la Música acusés CDC en el judici per l'espoli de la institució, cosa que no ha agradat a un dels dos socis de govern: Esquerra. Els republicans demanen que el departament de Cultura, que és qui representa la Generalitat al Consorci del Palau, es "repensi" el posicionament que va adoptar divendres passat en una reunió demanada per l'Ajuntament de Barcelona, després de totes les revelacions que hi ha hagut durant el judici en què s'han assenyalat les comissions que CDC hauria cobrat a través de comissions a canvi d'adjudicacions a empreses.

"ERC pensa que s'ha d'anar fins al final, com hem dit sempre!", ha subratllat la secretària general, Marta Rovira, a través de Twitter. La número dos d'ERC apunta directament al conseller de Cultura, Santi Vila: "El departament de Cultura s'ho hauria de repensar", considera Rovira, i afegeix que "l'autonomisme ha mort", una frase que el mateix Vila va pronunciar quan es van fer públiques unes converses del número dos del PDECat, David Bonvehí, on assegurava que el partit estaria preparat per presentar un candidat "autonomista" si el Procés fracassava.

Rovira ha fet aquesta piulada després que el quart tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona -també representat al Consorci-, Jaume Asens, demani l'opinió a ERC sobre el que denuncia que és "una utilització del Palau per part del Govern per encobrir la corrupció".

El cap dels serveis jurídics del consistori barceloní, Joan Llinares, ha insistit que l'Ajuntament "anirà fins al final" per "defensar els interessos del consorci i del Palau". Qui va ser director general de la institució un cop es va posar llum al saqueig ha assegurat a Catalunya Ràdio que s'estudiaran "les vies" perquè el Consorci reconsideri la decisió i s'inculpi CDC en el judici. Sobretot després de tota la documentació aportada, "que els pèrits han ratificat". "Quan hi ha responsabilitats, sempre hi ha manera d'exercir-les", ha subratllat.

Segons ha explicat Llinares, l'argument que va fer servir el representant del departament de Cultura durant la reunió de divendres passat va ser que el consorci "no es considerava víctima" dels delictes pels quals s'acusa els exresponsables del Palau -Millet i Montull-, Ferrovial i CDC.

L'absència del govern espanyol

El Consorci del Palau va refermar la seva posició de no inculpar CDC en una reunió a la qual no va assistir el ministeri de Cultura de l'estat espanyol, que també hi té representació. El líder dels comuns, Xavier Domènech, ha insinuat que aquesta incompareixença pot respondre a un pacte amb el govern de la Generalitat. "En el decret de l'estiba hi ha hagut un acord entre PDECat i PP", ha recordat, i "alhora hi ha hagut una ajuda voluntària o involuntària perquè la Generalitat actués en defensa d'un partit", ha considerat. Tot i això, en declaracions a Catalunya Ràdio, Domènech ha obert la porta que la situació sigui fruit de l'atzar. "Passen coses que mostren moments d'interessos coincidents, encara que pot ser pura casualitat", ha expressat.