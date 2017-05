ERC qualifica de “frau democràtic” la invitació de l’Estat

Les forces independentistes no donen cap tipus de valor a la proposta que l’Estat va fer divendres al Govern perquè porti el referèndum a les Corts espanyoles. És més, consideren que aquesta “invitació” -tal com la va anomenar la vicepresidenta de l’executiu espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría-és ofensiva, segons es desprèn de les declaracions públiques de diversos dirigents. La secretària general d’ERC, Marta Rovira, va qualificar ahir de “frau democràtic” la possibilitat que el Congrés s’expressi sobre el referèndum, i va afegir que “cap poble pot imposar el futur polític a un altre poble” perquè el dret d’autodeterminació és “irrenunciable” i “innat”. La republicana va deixar clar que l’oferta del govern Rajoy “no és honesta”, mentre que el diputat del PDECat al Congrés, Jordi Xuclà, va afirmar que el PP “està perdut” i que “no entén que està deixant escapar l’últim tren per plantejar una alternativa”.

En una línia semblant a la d’ERC, la CUP tampoc es creu l’oferta que va fer Santamaría. La presidenta del grup parlamentari cupaire, Mireia Boya, es va mostrar convençuda ahir que l’Estat “no té cap ganes” de negociar un referèndum perquè això suposaria “trencar amb el règim del 78”. En declaracions des de Bordils (Gironès), va qualificar el gest de Madrid de “filibusterisme”, argumentant que la voluntat de l’executiu de Rajoy no és cap altra que “alentir el Procés” venent “un fals diàleg” amb la Generalitat. En aquest sentit, Boya va redoblar la pressió sobre el Govern perquè no allargui la convocatòria de la consulta més enllà del setembre i va exigir un cop més la data i la pregunta.

Albiol demana “més gallardia” al Govern

Una opinió ben diferent va ser la que va manifestar el líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, que des de divendres no perd cap oportunitat per reclamar al Govern que accepti portar la consulta a les Corts. Ahir hi va tornar, acusant el president de la Generalitat de buscar el “xoc institucional” amb el govern espanyol. El líder popular va demanar a Puigdemont “més gallardia”, i li va recordar que “els polítics valents defensen una idea, se la creuen i han d’anar a explicar-la al públic, encara que no sigui favorable a les seves tesis”. El president ja va dir, però, que només portarà la consulta al Congrés si abans ha pogut pactar-la amb el govern espanyol.