ETA conclou el desarmament

El 8 d’abril del 2017 passarà a la història d’Euskadi com el dia en què ETA va concloure el seu desarmament. La destrucció d’arsenals parteix d’una decisió unilateral i sense contrapartides, però serà total, consensuada, ordenada, legal i internacionalment verificada, i amb un gran protagonisme de la societat civil. No és el final del camí però sí un pas molt important i necessari per a la fi del conflicte basc.

Com a prèvia a un dia històric, dijous a la matinada ETA va fer un comunicat públic, difós per la BBC, en què es declarava “organització desarmada” després d’explicar que ja s’havien desprès del seu arsenal: “A aquestes altures les armes i els explosius que tenia [ETA] sota el seu control es troben ja en mans de la societat civil”, explica el comunicat, reenviat també a mitjans bascos i redactat en euskera, espanyol, francès i anglès.

Amb aquestes frases s’avança cap a un final d’ETA que no havien previst ni la mateixa organització -volia una entrega directa a la comunitat internacional, marcant els temps del procés- ni el govern espanyol, que ho ha dilatat tot, partidari d’una derrota en tota regla.

La jornada d’avui tindrà dos focus d’atenció: un de privat i restringit i un altre d’obert i públic. El primer, discret i del qual només es coneixen els fets substancials, és que la comissió internacional de verificació -liderada per Ram Manikkalingam- supervisarà l’entrega a la justícia francesa de la geolocalització dels arsenals, després que els activistes socials del País Basc francès, coneguts com a artesans de la pau, els hagin recollit dels zulos on estaven amagats i els hagin canviat de lloc. I ¿com han passat les armes de les mans d’ETA als activistes? El diari Le Monde publicava ahir que desenes d’activistes han col·laborat en les últimes hores en el trasllat de les armes d’ETA als llocs on les recolliran les autoritats franceses. I tot sota la supervisió dels verificadors internacionals. L’operació de gran magnitud s’ha hagut de fer sota mesures de seguretat extremes per evitar filtracions i arrestos.

Segons el diari francès, l’arsenal que ETA ha entregat està format per centenars de subfusells, fusells d’assalt, armes curtes i quilos d’explosius. La quantitat d’armes multiplica per vuit l’arsenal que la policia francesa va decomissar el 16 de desembre passat a Luhuso (França, País Basc francès).

Acte multitudinari

L’entrega discreta de les armes es combinarà amb un acte públic que es preveu multitudinari. Centenars d’autobusos arribats de tot Euskadi celebraran el desarmament a la plaça Paul Bert de Baiona, en un dels actes que reuniran més sensibilitats polítiques diferents al País Basc des de la mort de Franco. La majoria de forces polítiques, des d’EH Bildu fins al PSE, passant pel PNB o Elkarrekin Podem, i els grans sindicats (ELA, LAB, UGT i CCOO) s’han sumat al manifest Per al desarmament i el procés de pau, en què es qualifica el desarmament de “fita” per avançar en la convivència. Aquesta pluralitat ja es va veure dimecres en la roda de premsa en què es va presentar l’acte. L’únic partit amb representació al Parlament basc que no hi serà és el PP -C’s no va treure cap escó, i tampoc hi serà-. La nova secretària general dels populars bascos, Amaya Fernández, va qualificar la imatge que es veurà avui a Baiona com “la foto de la vergonya”.

La implicació institucional

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha mantingut durant aquestes últimes setmanes una actitud proactiva a través de contactes amb els mediadors civils per al desarmament i també amb la comissió de verificadors. L’última cita amb Ram Manikkalingam es va produir dimecres passat, i també hi van ser presents Uxue Barkos, la presidenta de Navarra, i el president de la Mancomunitat d’Iparralde (País Basc francès), Jean-René Etchegaray. Va ser el mateix lehendakari qui, aprofitant el clima favorable actual en les relacions amb el PP i el PNB, va comunicar a Mariano Rajoy els passos que s’estaven fent amb l’objectiu que l’entrega de les armes arribés a bon port.

Malgrat tot, el govern basc ha extremat la cautela i ja ha avisat que la seva participació en el desarmament s’acaba avui a les 10.30 hores. És quan està previst que comencin els primers actes públics a Baiona, quan, teòricament, ha d’haver acabat tot el procés de desarmament. Tampoc s’exposarà més del necessari el govern navarrès que dirigeix Barkos.

El PP, absent a Baiona, va intentar ahir fer ombra a l’acte unitari d’avui per celebrar la fi de la violència amb un acte alternatiu convocat a Vitòria en el qual van estar presents algunes associacions de víctimes del terrorisme. La majoria dels partits bascos, però, seran avui a Baiona per celebrar que, amb la implicació de la societat civil, es posa fi a la història d’una organització armada i es continua construint el camí de la pau, la convivència i la normalització a Euskadi.