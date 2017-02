L'Audiència de Madrid dona llum verda per obrir judici oral contra 'El Mundo' pel compte fals de Xavier Trias

La secció sisena de l'Audiència Provincial de Madrid ha desestimat en una interlocutòria del 23 de febrer i difosa aquest dilluns, el recurs d'apel·lació presentat pels tres periodistes –Eduardo Inda, Fernando Lázaro i Esteban Urreiztieta– contra la conclusió de les diligències dictada pel jutge José Emilio Coronado en el cas de l'atribució d'un compte fals a Suïssa al llavors alcalde de Barcelona, Xavier Trias, l'octubre del 2014.

El jutge té ara el camí lliure per obrir judici oral contra els autors d'aquella informació a la portada del diari 'El Mundo' del 28 d'octubre del 2014.

En la resolució s'assenyala que en aquesta fase existeixen indicis d'un delicte de calúmnies i injúries i que, per aquest motiu, no es pot accedir al sobreseïment que demanen els investigats.

La resolució cita com a evidència un document que va sol·licitar el jutge Coronado a la Policia precisament a iniciativa dels autors de la informació. En aquest informe policial, segons cita la interlocutòria, es ratifica que "no existeix cap informe policial en aquesta brigada en el qual s'atribueixi al senyor Trias la titularitat del compte 7651162-3445954 en el banc suís UBS de Ginebra".

"En altres termes, en el recurs no es desvirtuen els indicis de criminalitat existents [presumptes calúmnies i injúries] ja que aquest no és el moment processal en què s'hagin d'analitzar la col·lisió entre els drets a l'honor i la informació; aquesta determinació s'ha de fer en la sentència després de la valoració practicada en judici, i n'hi haurà prou per dictar la interlocutòria de transformació només constatant que existeixen en l'article periodístic indicis de la comissió d'un delicte contra l'honor".

El compte apòcrif de Trias va aparèixer en el context de l'anomenada operació Catalunya impulsada pel llavors ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz. Segons va dir el ministre a l'exdirector de l'Oficina Antifrau Daniel de Alfonso, en les converses gravades el 2 i el 16 d'octubre de 2014, havia informat sobre aquesta operació el president del govern espanyol, Mariano Rajoy.

La desestimació del recurs d'apel·lació –que va tenir el suport de la Fiscalia de Madrid– suposa girar full a la següent diligència pendent: la interlocutòria d'obertura de judici oral.