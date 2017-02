Embarguen 250.000 euros dels comptes de l'ANC per la multa per la 'gigaenquesta' prèvia al 9-N

A l' Assemblea Nacional Catalana (ANC) li han embargat 246.559 euros dels comptes. Es tracta de la multa per haver fet servir dades personals de manera, suposadament, irregular, quan van fer la 'gigaenquesta' prèvia al 9-N que li va imposar l' Agència Espanyola de Protecció de Dades el novembre del 2015. La multa també afecta Òmnium Cultural. En total han de pagar 440.000 euros.

L'estat espanyol acaba d'embargar a l' @assemblea 246.559,13 €. Ens volen derrotats, però ens mantindrem alçats i ferms. Votarem i guanyarem! pic.twitter.com/rQXNJqDSON — Jordi Sànchez (@jordisanchezp) 9 de febrero de 2017

Jordi Sànchez, president de l'ANC, ha dit a RAC1: "Som a la recta final i l’Estat sabem que ens voldrà liquidar".

La multa la va imposar l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a finals del 2015, però l'ANC i Òmnium la van recórrer a l' Audiència Nacional i van demanar-ne la suspensió cautelar -ja que les multes d'aquesta agència són d'aplicació immediata-. Fa una setmana, però, l'Audiència va ordenar que les dues entitats fessin efectiva la multa de seguida, encara que no s'hagin resolt els recursos.

A Òmnium, però, no els consta encara cap embargament de comptes, i lamenten que tot i el recurs a l'Audiència Hisenda hagi tirat pel dret. La informació que va publicar 'El País' el 30 de gener passat, i que va confirmar l'ARA, que l'Audiència no acceptava la mesura cautelar d'ajornament del pagament fins a la resolució del recurs, només l'han conegut per la premsa i per ara ningú els ha comunicat res oficialment.

Per entendre el cas cal remuntar-se en el temps. El 2014 Òmnium i l'ANC van impulsar la 'gigaenquesta', en què van participar personalitats com Pep Guardiola, per preparar el terreny de cara a la consulta del 9-N. A finals del 2015 i arran d'una denuncia de Vox, l'Agència de Protecció de Dades va decidir multar les dues entitats amb 440.000 euros en considerar que havien vulnerat la llei de protecció de dades. Eren 200.000 euros per a cadascuna, més 40.000 per a l'ANC per no haver protegit prou les dades que els va robar un pirata informàtic durant l'assemblea del 2014 a Tarragona.

"Aquesta agència té pocs inspectors i ja ens han fet tres inspeccions", recorda amb ironia Sànchez. "Ens afecta l’embargament, però no acabaran amb nosaltres com a moviment ciutadà", ha reblat.

Sànchez diu que molta gent els ha demanat que obrin un compte corrent perquè s'hi puguin fer donacions per fer front a la multa, i admet que ho estan estudiant.

El president de l'ANC també ha parlat de la revelació que va fer ahir l'ex número dos de la Policia, Eugenio Pino, en una entrevista a 'El Mundo': "No sé fins a quin punt hi ha responsabilitats penals d’algú amb altes responsabilitats dins la policia que diu obertament que ha infiltrat gent dins l’ANC. Sabem que han fet coses pitjors i no ens estranya que tinguem infiltrats, però no tenim por i sabem on volem anar".