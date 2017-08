Enric Millo: "Qualsevol que intenti vincular un atemptat amb un debat polític està fent un trist favor a la democràcia"

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha assegurat aquest dilluns a RAC1 que "qualsevol que intenti vincular els efectes d'un atemptat jihadista amb un debat polític o ideològic està fent un trist favor a la democràcia", en relació amb la vinculació dels atacs a Barcelona amb l'independentisme que en els últims dies alguns mitjans de comunicació espanyol han establert.

Així, Millo ha recordat que aquesta vinculació no s'ha fet "per part de membres del govern, sinó de determinats membres de grups de comunicació": "No m'agradaria centrar-me en l'anàlisi editorialista que fan uns i altres", ha sentenciat. També s'ha desmarcat de les declaracions que l'exministre de l'Interior Jaime Mayor Oreja va fer a 'El Español' quan va criticar les compareixences del Govern per explicar els atemptats perquè es van fer en català. "Probablement no va veure totes les compareixences. Li puc assegurar que tant Puigdemont com Josep Lluís Trapero han comparegut parlant en català i en castellà", ha dit.

Millo ha fet una crida a la "unitat" contra el terrorisme i ha citat l' article que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha publicat avui a diversos mitjans de comunicació: "Hem d'estar units en el dolor i units en la resposta". "En el primer minut vam tenir la informació d'un atropellament, i en el minut u el govern espanyol i el català es posen d'acord per actuar", ha assegurat.

Respecte a la manifestació antiterrorista convocada per al proper 26 d'agost, de la qual s'ha desmarcat la CUP, ha reclamat que tothom hi hauria d'assistir: "Aquesta ha de ser una manifestació molt important, perquè es posen de relleu els valors demòcrates i té l'aval de la immensa ciutadania".

"La informació entre els cossos policials es comparteix absolutament"

Així, Millo ha assegurat que el govern espanyol i el català treballen "colze a colze" contra el terrorisme i ha insistit que la "informació es comparteix absolutament" entre els cossos policials.

"El treball que fan els cossos de seguretat de manera constant i competent és d'una altíssima eficiència", ha assegurat: " S'han de tenir en compte tots els atemptats que s'han evitat. Estem en alerta quatre". "Seria absurd pensar que hi ha ocultació d'informació" entre els cossos, ha afirmat, i ha assegurat que el 10 de juliol es va signar un conveni perquè els Mossos d'Esquadra puguin accedir a les dades sense haver-les de sol·licitar a l'Estat, la qual cosa es posaria en funcionament a partir de setembre.