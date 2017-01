Puigdemont avisa la CUP: "No podem continuar governant si no tenim els pressupostos aprovats"

Un any després de prendre possessió com a president de la Generalitat, els treballs per dur a terme un referèndum d'independència centren l'activitat de Carles Puigdemont. Una votació que, ha dit, "serà vinculant i efectiva perquè el Govern es compromet a implementar el resultat". "Si som capaços nosaltres d’organitzar el referèndum, el referèndum es farà. I punt", ha subratllat Puigdemont, que ha avisat, però, la CUP que sense pressupostos la legislatura s'haurà acabat.

A més, en una entrevista a Catalunya Ràdio, ha apuntat que el que farà vàlid el referèndum seran els ciutadans, i ha defensat que el que cal és que hi hagi informació, tothom pugui accedir a la votació, hi hagi un procediment net, el Govern sigui neutral, els partidaris del 'sí' i del 'no' es puguin expressar i que la gent voti en condicions d'igualtat i sabent-ne les conseqüències. Unes conseqüències que en el cas de victòria del 'no' seran la convocatòria immediata d'eleccions.

Sobre el risc que els partidaris del 'no' boicotegin la votació negant-se a participar-hi, el president de la Generalitat s'ha mostrat convençut que quan es posin les urnes –i malgrat que hi hagi partits que cridin a no votar– la participació superarà les expectatives.

Pel que fa a la llei de transitorietat que ha de donar cobertura legal al referèndum, Puigdemont ha assegurat que "és impossible" que no es tramiti al Parlament.

Reunió amb Rajoy

Després que la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, i el vicepresident català, Oriol Junqueras, es reunissin dimarts a Barcelona, Puigdemont ha reconegut que ja es treballa per trobar una data per veure's amb el president espanyol, Mariano Rajoy, una reunió que, ha dit, podria produir-se abans d'acabar el mes de gener.

Pressupostos

El president ha reiterat que abans no s'acabi el setembre, Catalunya haurà celebrat un referèndum. Un escenari, però, que ha admès que no arribaria si no hi ha pressupostos, ja que si es torna a perdre la votació dels comptes "aquest govern no podria seguir governant, aquest govern s'ha acabat". "Si hem pogut salvar l’esmena a la totalitat, hem de ser capaços de salvar també les seccions pressupostàries", ha confiat.

"Nosaltres no podem continuar governant si no tenim uns pressupostos aprovats, per coherència i dignitat democràtica", ha avisat Puigdemont, que després que Anna Gabriel acusés Junts pel Sí (JxSí) de voler "eliminar la CUP", ha assegurat que ningú vol "destruir" l'esquerra anticapitalista, i els ha retret que ells sí van presumir d'enviar dirigents "a la paperera de la història".