Espanya no té cap pla contra una apocalipsi zombi (a diferència dels Estats Units)

Els zombis saben des d'aquest dimarts que el govern espanyol no té cap pla específic previst per contrarestar el seu atac. La confessió arriba a través d'una irònica resposta parlamentària a una pregunta mordaç del senador de Compromís Carles Mulet que ha avançat el diari 'El Mundo'. "Davant la possibilitat que una hipotètica apocalipsi sigui protagonitzada per aquest tipus d'éssers, el govern no ha adoptat cap protocol específic, davant la dubtosa probabilitat que es produeixi una circumstància com aquesta", explica el document que s'ha fet públic aquest mateix dimarts.

Mulet havia tirat d'ironia per criticar la falta d'informació que el govern espanyol aporta en les seves respostes parlamentàries. En la pregunta, registrada el 28 de febrer, el senador de Compromís recordava que l'executiu estatal respon de forma "genèrica" quan se li pregunta pels municipis que incompleixen la llei de memòria històrica o quan es qüestionen les inversions al País Valencià. "¿Es tracta d'un problema de comprensió, atenció o d'interès en la temàtica?", preguntava aleshores. "Quins protocols té el Govern davant la possibilitat d'una apocalipsi zombi?", afegia.

En la resposta, el govern espanyol recorre al diccionari per buscar els significats d'"apocalipsi" i de "zombi", i recorda que, malgrat no haver dissenyat una resposta concreta per combatre els morts vivents, "Espanya disposa d'un sistema global de procediments i protocols de prevenció de les emergències". A més, recorda que el 2012 va crear un òrgan de coordinació per al control i seguiment de "situacions crítiques".

L'Estat no veu "probable" un atac massiu de zombis, i encara menys que aquests éssers –"per molts que siguin"– puguin provocar una apocalipsi. En tot cas, si els zombis aconseguissin coordinar-se per atacar un país ho tindrien més fàcil a Espanya que als Estats Units. Allà, el Pentàgon sí que té un pla específic, com demostren alguns dels documents desclassificats el 2014. Sota el codi en clau Conplan 8888 es detalla amb gran luxe de detalls l'estratègia que hauria de seguir el comando estratègic dels Estats Units per respondre militarment a "l'amenaça d'hordes de zombis que no tenen por del dolor o de la mort".