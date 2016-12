Esquerres per la Independència demana als partits sobiranistes que comencin "des d'avui" la campanya pel 'sí'

La plataforma Esquerres per la Independència assegura que no permetrà que no es faci el referèndum i demana als partits sobiranistes que es posin a treballar "des d'avui" en la campanya pel 'sí'. En aquest sentit, Aina Delgado, membre de la plataforma, ha afirmat que des de l'entitat no permetran "cap pas enrere" i ha assegurat que els membres de la societat civil tenen l'obligació de " defensar i assegurar que es faci el referèndum".

Esquerres per la Independència ha presentat aquest dimecres a la tarda la campanya 'Referèndum. República: Sí'. Una campanya amb la qual es pretén donar suport al referèndum d'autodeterminació. L'acte ha comptat amb la presència de l'exdiputat de la CUP Antonio Baños, que ha assegurat que aquest és un " procés revolucionari" i que si acaba amb la independència no es poden cometre errors. Un error, segons Baños, seria crear una "petita Espanya" però fora del territori, per això ha advertit que el primer pas que s'ha de fer és " abolir la Generalitat" com a govern i donar protagonisme i "poder" als municipis.

Baños també ha afirmat que un dels punts forts d'aquest procés és que no pretén "dominar el que ja existeix" sinó que el que vol és crear un "espai nou". En aquest sentit ha ironitzat dient que els catalans no volen "dominar la 'Legión' i la seva cabra sinó que el que volen és abolir-la".

El punt discrepant l'ha donat el professor d'antropologia de la UB Manuel Delgado, que ha assegurat que la independència s'assolirà però sense la celebració de la consulta. En canvi, Elisenda Paluzie, professora d'economia de la UB, ha advertit que el referèndum s'ha de celebrar però sense cometre els errors del 9-N, per tant, amb una pregunta i "dues úniques respostes: Sí o No". Paluzie ha afirmat que aquest referèndum és el que demostra que Catalunya " és un poble capaç d'exercir la seva sobirania".

Tanmateix, Delgado ha volgut advertir a la gent d'esquerres sobre el paper que jugarà al final del procés el PDECat i ha afirmat que, a l'hora de la veritat, " hi seran els de sempre" i que no es pot esperar que els que abans pactaven amb el PP a Madrid ara es "revolucionin". " Aquesta gent es tornarà a amagar sota el llit", ha afegit.