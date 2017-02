Eurodiputats estrangers de tots els partits veuen “contraproduent” el judici pel 9-N i reclamen una solució “política”

Eurodiputats de fora de l'estat espanyol de tots els grans grups polítics al Parlament Europeu lamenten, en declaracions a l’ ACN, la judicialització del procés independentista i reclamen “diàleg” i una “solució política” a Madrid.

Csaba Sógor, romanès del Partit Popular Europeu; Ana Gomes, socialdemòcrata portuguesa; Ivan Jakovcic, liberal de Croàcia; Mark Demesmaeker, belga del grup conservador i reformista europeu; Ska Keller, alemanya dels Verds, i Marisa Matias, portuguesa de l’Esquerra Unitària, adverteixen que el judici pel 9-N pot ser “contraproduent” i aposten per una solució negociada. “És una situació molt trista”, lamenta Sógor, del mateix grup parlamentari que el PP espanyol.

Utilitzant l’analogia d’un matrimoni, Sógor destaca que els “problemes s’han de parlar i resoldre” i que fins i tot abans d’acabar als tribunals les parelles acudeixen a un “mediador”. En aquest sentit, aquest romanès de la minoria hongaresa diu que “Europa hi pot ajudar”, i ha recordat les seves “bones experiències” però també “les dolentes”. “Europa pot donar bones solucions, no estant en un bàndol o en l’altre sinó apostant per la pau, el diàleg i la negociació”, remarca.

“El problema s’ha de resoldre amb diàleg entre les dues parts”, remarca Sógor, que recorda que al seu país el Székely també va fer un “referèndum similar” per aconseguir més autonomia però “no hi va haver cap persecució” judicial posterior. Segons aquest eurodiputat popular, la consulta del 9-N resulta un “avís” que “alguna cosa no funciona”. No tothom al seu grup, però, opina el mateix. El seu líder, Manfred Weber, va indicar en unes declaracions recents que “Europa no pot acceptar que Catalunya actuï al marge de la Constitució”.

540x306 L'eurodiputada portuguesa del partit socialdemòcrata Ana Gomes / LAURA POUS / ACN L'eurodiputada portuguesa del partit socialdemòcrata Ana Gomes / LAURA POUS / ACN

Des del segon grup a l’ Eurocambra, la socialdemòcrata Ana Gomes adverteix al govern espanyol que la via judicial és “contraproduent” i només serveix per “encoratjar més gent de Catalunya cap a la independència”. “Crec que aquest és el seu únic efecte”, indica la portuguesa, que va assistir a la conferència del president català, Carles Puigdemont, a l’Eurocambra i és del partit de l’actual primer ministre de Portugal, António Costa. “És un problema polític que s’ha d’arreglar a través del diàleg”, defensa.

540x306 L’eurodiputat croat Ivan Jakovcic, del grup liberal / Parlament Europeu L’eurodiputat croat Ivan Jakovcic, del grup liberal / Parlament Europeu

L’eurodiputat croat Ivan Jakovcic admet que “és molt difícil” pronunciar-se sobre el que està passant amb el judici del 9-N contra l’expresident Artur Mas, però confia que la situació “acabi millor del que es veu ara”. “Mas és un demòcrata, se’l va escollir democràticament”, recorda el croat, que demana un “diàleg raonable entre el govern central a Madrid i el govern a Barcelona”.

540x306 L'eurodiputat de l'N-VA Mark Demesmaeker / LAURA POUS / ACN L'eurodiputat de l'N-VA Mark Demesmaeker / LAURA POUS / ACN

Per al belga Mark Demesmaeker, de l’N-VA i que forma part del grup dels conservadors i reformistes europeus a l’Eurocambra, en què també s’integren els ‘tories’ britànics, és “vergonyós” polititzar la justícia. “Un tema polític s’ha de resoldre políticament, democràticament, amb diàleg, i no enviant els polítics a judici perquè no t’agrada la seva opinió”, afirma. Demesmaeker diu que no entén “per què les institucions europees estan tan callades” davant d’aquesta qüestió, i avisa que si la UE oblida els catalans “perdrà cada vegada més suports” en un moment en què necessita projectes que, com el català, siguin europeistes.

En una piulada a Twitter, la seva companya de partit, Helga Stevens, va advertir que és “inacceptable” que un líder polític “sigui jutjat per actuar d’acord amb la voluntat del seu poble”. Al mateix grup parlamentari, eurodiputats britànics com el conservador Ian Duncan han expressat en diverses ocasions la necessitat d’apostar pel diàleg i no voler resoldre “als tribunals” una qüestió “política”.

540x306 La líder dels verds europeus, Ska Keller / NÚRIA JULIÀ / ACN La líder dels verds europeus, Ska Keller / NÚRIA JULIÀ / ACN

Al grup dels Verds, la seva candidata a les últimes eleccions europees, l’alemanya Ska Keller, considera que els polítics han de resoldre els problemes “amb negociacions i acords”. En un comunicat, Keller demana als governs espanyol i català que “reprenguin el diàleg per trobar una solució política”. L’alemanya, que defensa la celebració d’un referèndum, creu que la votació s’hauria de celebrar després d’un “acord” i amb el “total reconeixement de les institucions europees”, com en el cas d’ Escòcia el 2014. Per a Keller, la UE “pot tenir un paper” en l'intent d'assoliment del diàleg "i hauria de fer-ho".

540x306 L'eurodiputada portuguesa Marisa Matias / ALBERT SEGURA / ACN L'eurodiputada portuguesa Marisa Matias / ALBERT SEGURA / ACN

Per a la portuguesa Marisa Matias, que va ser candidata presidencial a les eleccions del seu país, “no és correcte jutjar algú per posar les urnes”. “No és gaire fàcil d’entendre”, diu aquesta eurodiputada, que forma part del grup de l’ Esquerra Unitària, on també s’engloba Podem. “La gent de Catalunya només vol pronunciar-se sobre la seva autonomia. Si no hi ha una solució legal per fer-ho, cal crear-la”, destaca Matias. “El que cal és crear les condicions perquè la gent pugui tenir un referèndum i decidir si vol una Catalunya independent o no”, conclou.