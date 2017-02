El 'Financial Times' creu que el judici del 9-N podria ser contraproduent per a Madrid

El 'Financial Times' ha publicat aquest dimecres un article en què parla del judici del 9-N i es fa ressò d'unes declaracions de l'expresident de la Generalitat Artur Mas.

"Enmig d'una onada de sentiment separatista a Catalunya, amb manifestacions massives a favor de la secessió i amb un govern obertament pro independència, Mas creu que la importància del seu judici va més enllà de la sala d'audiències. Creu que ofereix al moviment independentista català l'oportunitat de convèncer l'opinió pública", explica el diari britànic.

El corresponsal Tobias Buck diu que és per això que "el judici pel referèndum no vinculant podria ser contraproduent per a Madrid" i cita una entrevista de l'expresident en què va dir que "a nivell personal [la causa] no és cap regal". "Pot aturar les nostres carreres polítiques durant anys. Però per al projecte, -la creació d'un estat sobirà- és positiu perquè mobilitza la gent. Fins i tot aquells que no estan a favor de la independència", va afegir.

El text assegura que "la imputació de Mas i dos altres membres del seu govern arriba en un moment d'alta tensió entre Espanya i Catalunya" i tornar a citar Mas: "Aquest és un judici polític que està molt poc fonamentat en la llei".