La Fiscalia demana incloure l'anunci de la data i la pregunta a la querella contra Borràs per les urnes, segons El Mundo

La Fiscalia de Catalunya ha presentat un escrit al TSJC on demana que es tingui en compte l'anunci del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de la data i la pregunta del referèndum.

El ministeri públic sol·licita que aquesta infiormació s'acumuli a la querella presentada al tribunal contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, per l'anunci de la compra d'urnes. Segons la fiscalia, el pronunciament del Govern per celebrar la consulta l'1-O "reforça" la intenció d'utilitzar les urnes per a "un referèndum de secessió".