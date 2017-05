Forcadell: "Volien que ens autocensuréssim. No farem censura prèvia, al Parlament es pot parlar de tot"

El dia previ que declarin davant del jutge la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i la vicepresidenta primera de la mesa, Anna Simó, asseguren que afronten la causa amb absoluta "tranquil·litat" perquè van fer "el que havien de fer". "Volien que ens autocensuréssim. No farem censura prèvia, al Parlament es pot parlar de tot", ha subratllat Forcadell en una entrevista al canal 3/24. A excepció del Parlament alemany, on no es permet debatre sobre el nazisme, la presidenta de la cambra ha dit que en la resta de parlaments del món es pot debatre de tot, "sempre respectant els drets humans". Tant Simó com Forcadell demà declararan davant del jutge després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) admetés a tràmit una querella de la fiscalia que les acusava d'un delicte de desobediència per haver permès el debat i votació de la resolució sobre el referèndum.

Forcadell i Simó veuen com una "anomalia" que se les jutgi per aquesta causa, perquè asseguren que darrere aquesta querella hi ha una qüestió política que l'Estat "no ha volgut resoldre per la via política". Per això, reiteren que es tracta d'un "judici polític". La seva defensa s'escudarà en la "inviolabilitat" dels diputats per defensar la seva innocència, ja que ho consideren una "garantia per blindar la separació de poders", ha dit Forcadell, i que està reconeguda "internacionalment". "Els tribunals ens han de tutelar, no jutjar", ha afegit Simó. Els "drets fonamentals, d'expressió i d'iniciativa, a més de la inviolabilitat" és en el que es basarà la defensa de Forcadell i Simó, però també de la resta de membres de la mesa querellats: Lluís Corominas, Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet. Són drets, han dit, reconeguts "internacionalment".

Demà s'espera que hi hagi una concentració a les portes del TSJC per donar suport a les dues querellades, tal com ja va passar en la primera declaració de Forcadell -la presidenta del Parlament ja té una altra causa oberta per haver permès la votació de les conclusions de la comissió d'estudi del procés constituent- i en el judici de l'expresident Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau. Precisament, tant Simó com Forcadell han agraït el suport de la gent i han avisat que a partir d'ara, "la mobilització serà clau per desenvolupar els compromisos adquirits".

En aquest sentit, Forcadell s'ha mostrat convençuda que el referèndum es farà i ha confirmat la possibilitat que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, fixi data i pregunta durant aquest mes de maig. Tant Simó com Forcadell també han criticat les intencions del govern espanyol de frenar la consulta portant a la fiscalia la compra d'urnes, però s'han mostrat convençudes que el referèndum tirarà endavant "malgrat els entrebancs que posi el govern espanyol".

Cuixart crida als comuns a mobilitzar-se per Forcadell

El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha demanat als diputats de Catalunya Sí Que es Pot que acompanyin i donin suport "de manera contundent i ferma" a la presidenta del Parlament i als membres de la Mesa investigats. En una entrevista a l'ACN, Cuixart fa extensiva aquesta demanda també a la resta de diputats "sobiranistes".

Així, el president de l'entitat sobiranista ha fet una crida als comuns perquè també participin a la concentració convocada per Òmnium, l'ANC, l'AMI i l'ACM de demà abans de la declaració de Forcadell i Simó, en la qual hi seran membres del Govern, diputats, entitats i alcaldes. "Necessitem que els 83 diputats que conformen la majoria sobiranista del Parlament acompanyin de manera contundent i ferma als membres de la Mesa que han d'anar a declarar i estem convençuts que els companys de CSQP participaran de manera activa en aquesta mostra de suport", ha afirmat.

Per Cuixart, el que està passant a Catalunya és "molt greu" perquè "sistemàticament els representants escollits democràticament han d'anar als jutjats per haver donat la veu als representants del poble de Catalunya". Una situació que, segons Cuixart, demostra que s'ha anteposat el dret per damunt de la democràcia. "L'hora és greu i fem una crida perquè tothom doni suport als representants legítims del poble de Catalunya", ha conclòs.