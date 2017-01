Gabriel contempla que l’Estat il·legalitzi la CUP per frenar el procés sobiranista

El 27 de juny del 2002 el Congrés dels Diputats va aprovar per amplíssima majoria (304 de 320 vots) la llei de partits que, un any després, serviria perquè el Tribunal Suprem il·legalitzés Batasuna. Aquesta és precisament la llei que la CUP contempla que se li pugui aplicar des de l’Estat per frenar el procés sobiranista. En una entrevista a Europa Press, la portaveu parlamentària dels anticapitalistes, Anna Gabriel, explica que al partit són conscients que, en el moment que es comenci a tramitar la llei de transitorietat jurídica -que ha de permetre establir un marc legal català per fer el referèndum-, l’Estat podria optar per la via de la il·legalització de la CUP al·legant que l’esquerra independentista té militants investigats per sedició -Joan Coma- o per delictes contra la corona per la crema de fotos del rei."No ho dic des d’una perspectiva alarmista ni des d’una posició victimista. La nostra obligació és tenir en compte els diferents escenaris", argumenta, tot afegint que han de ser conscients "de com actua l’Estat".

La portaveu 'cupaire' assenyala que a la CUP no tenen "cap connexió" amb l'alta magistratura i, per tant, no han rebut cap indici que l'escenari de la seva il·legalització estigui dins l'estratègia de l'Estat per combatre l'independentisme. "Hem après a militar -en l'esquerra independentista- preveient totes les conseqüències", subratlla no obstant. En tot cas, sentencia que l'estratègia de la CUP "no variarà" i, per tant, un possible embat judicial contra el partit "no tindrà cap efecte", assenyala.

Negociacions pressupostàries

En l’entrevista, Gabriel també parla dels pressupostos per insistir en què la CUP no s’ha compromès a aprovar-los de forma definitiva, perquè no comparteixen amb el Govern que siguin "els més socials de la història". La CUP ha presentat esmenes que plantegen reubicar 760 milions d'euros per primar encara més la despesa social. A més, tornarà a demanar canvis en fiscalitat perquè s'apugin els impostos a les rendes més altes. "Molt sovint són JxSí i el PP els que veten determinats debats que no estan disposats a obrir", lamenta la diputada 'cupaire'.

Des de JxSí, però, estan convençuts que hi haurà acord amb la CUP per aprovar els pressupostos a diferència del que va passar ara fa sis mesos. També en entrevista a Europa Press, la portaveu parlamentària de la coalició independentista, Marta Rovira, afirma que no contempla cap altre opció que la d'uns pressupostos aprovats: " No preveig l'escenari que no hi hagi pressupostos. Crec que és bo per al país, per als ciutadans i per al Govern que n'hi hagi".

Tot i que Junts Pel Sí estudiarà amb "profunditat" les esmenes que han presentat els 'cupaires', Rovira adverteix, t al com va fer el vicepresident del Govern en conèixer les propostes de la CUP, que el marge per canviar els pressupostos és "escàs". "La proposta que ha presentat el Govern al Parlament és gairebé la millor possible", opina. Segons ella, els comptes "s'han d'aprovar per arribar molt més forts a la principal decisió que hem de prendre: el referèndum al nostre país", conclou. Si no hi ha un acord pressupostari, el president del Govern, Carles Puigdemont, ja va anunciar que la legislatura quedaria dissolta i es convocarien noves eleccions al Parlament.