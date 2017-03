La Fiscalia Anticorrupció assenyala a Gordó com el contacte polític amb els empresaris en la trama del 3%

Germá Gordó era el contacte de la trama de finançament il·legal de CiU. La persona que, de facto, exercia el control polític de les adjudicacions manipulades d'obra pública a empresaris que, a canvi d'aquests concursos arreglats, donaven desenes de milers d'euros a les fundacions CatDem i Fòrum Barcelona, ambdues vinculades a Convergència. Aquesta informació l'ha avançat la Cadena SER, i l'ha confirmat l' ARA.

El exconseller de Justícia de l'últim Govern d' Artur Mas, Germà Gordó, va rebre també regals de les constructores d'obsequis personals, com entrades pel futbol i invitacions a caceres a Toledo i Ciudad Real. A canvi hauria ordenat atorgar-los a dit almenys cinc concursos públics, segons la recerca policial.

Amb la implicació de Gordó, la investigació fa un salt en la cadena jeràrquica d'aquesta trama corrupta. La investigació considera a l'exconseller el superior del tresorer de CDC, Andreu Viloca, assenyalat fins ara el màxim responsable de la trama i que va ser detingut el 22 d'octubre de 2015 i també fa escasses setmanes, el passat 2 de febrer. Després del seu primer arrest, el jutge li va imposar una fiança de 250.000 euros que va abonar la pròpia Convergència perquè abandonés la presó.

La Guàrdia Civil i Anticorrupció han investigat almenys cinc concursos concrets en què hauria participat el exconseller per manipular-los durant la seva etapa com a secretari general de la Generalitat, membre de CatDem i conseller de l'empresa pública Infraestructures.cat, l'antiga GISA. Els indicis contra ell sorgeixen de l'anàlisi de la documentació i els arxius informàtics que es van confiscar als empresaris Xavier Tauler (Copisa) i Josep Manel Bassols (delegat de Oproler a Catalunya).

La primera d'aquestes obres suposadament concedides a dit a canvi de donacions al partit és el Consorci d'Educació de Barcelona. A l'agenda de Viloca consta una cita amb Germà Gordó el 14 de novembre de 2011, quan aquest últim era conseller de l'empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SA (en va ser entre el 18 de març de 2011 i el 12 de desembre de 2013).

Paral·lelament, Gordó també hauria participat en la manipulació de les obres del dic est del Port de Barcelona. L'agenda electrònica de Viloca també recull com el 14 de novembre de 2011 el tresorer de CDC es va reunir amb l'exconseller. Aquest mateix dia, Gordó va tenir una altra trobada amb l'empresari Tauler per tractar la possible adjudicació d'una obra en el Port, tal com consta en les anotacions del dietari d'aquest últim, segons la investigació.

Segons el sumari, Gordó també apareix implicat en altres dues adjudicacions fraudulentes a la constructora Pasquina en 2014. Es tracta de l'ampliació d'un tram de la carretera C-55 a Manresa així com d'un contracte de conservació d'obra civil, senyalització i barreres de seguretat en diversos municipis catalans.

El quart concurs suposadament arreglat en el qual hauria participat el exconseller és el dels túnels de la plaça de les Glòries de Barcelona, licitada per l' Ajuntament de Barcelona durant el mandat del exalcalde de Xavier Trias. En aquest cas, Gordó, segons la fiscalia, va actuar al costat del extinent d'alcalde i exregidor d'Urbanisme de Barcelona Antoni Vives.

En l'última obra pressumptament manipulada, la de l' Institut d'Ensenyament Lluís de Peguera de Manresa, el beneficiari del suborn, en aquest cas, no seria el partit, sinó el propi Gordó, segons els investigadors. La implicació de l'exconseller sorgeix en aquest cas de la documentació informàtica i el telèfon confiscats al delegat de la constructora Oproler a Catalunya, Josep Manel Bassols. En la documentació del cas apareixen invitacions al futbol i a una cacera a Toledo o Ciudad Real per a Gordó, encara que, de moment, no s'ha confirmat que hi assistís.