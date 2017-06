Germà Gordó s'asseurà a l'última o la penúltima fila de l'hemicicle

Germà Gordó escenificarà la seva ruptura amb el grup parlamentari de JxSí i, com a diputat no adscrit, s'asseurà apartat dels seus antics companys. La Mesa del Parlament li ha oferirà tres possibilitats, totes elles a l'última o la penúltima fila. Un opció és al costat del grup del PSC i els altres dos escons que pot escollir estan propers al grup del PP, segons han explicat fonts parlamentàries. En qualsevol cas, Gordó es traslladarà a la part dreta de l'hemicicle, on seuen els grups de Cs, PSC, CSQP i el PP.

L'exconseller de Justícia va comunicar fa sis dies a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que abandonava el grup de JxSí, després que pactés en un inici amb el PDECat deixar la presidència de la comissió de justícia. Finalment, davant l'estira-i-arronsa amb la formació sobiranista, que li demanava que entregués l'escó arran de la imputació pel 3%, va decidir deixar el partit i la coalició parlamentària.

Amb Gordó com a no adscrit, JxSí perd un escó i per tant es queda amb 61 diputats. Precisament per això la setmana passada la direcció del grup va reclamar-li que entregués l'acta.

Com a diputat no adscrit, al ple que arrenca aquest dimecres Gordó no podrà preguntar al president durant la sessió de control ni tampoc als consellers del Govern. Sí que podrà assistir a les comissions parlamentàries, així com participar de les votacions. Per les proposicions de llei, tindrà un minut per exposar el seu punt de vista i per les mocions, 30 segons.