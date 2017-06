Gordó deixa la presidència de la comissió de Justícia però no plega de diputat

Germà Gordó seguirà de diputat al Parlament, per ò ha acordat amb el Partit Demòcrata (PDECat) la seva baixa com a membre de la Comissió de Justícia del Parlament i, per tant, de la seva presidència. En un comunicat del PDECat enviat aquest divendres al migdia, la formació ha afegit que l'exconseller reafirma que mai no ha fet "cap actuació fora de l’ordenament jurídic".

En aquest sentit, la formació demana que es respecti el "principi de presumpció d’innocència". A més, el PDECat afegeix que Gordó "desplegarà totes les facultats processals que l’ordenament jurídic li atorga per demostrar la seva radical innocència i honestedat". Aquest divendres al matí, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha obert una investigació contra l'exconseller de Justícia pel 'cas 3%'.



La Sala Civil i Penal del tribunal ha acordat declarar-se competent per obrir diligències contra Gordó, que és aforat per la seva condició de diputat, després que ho demanés el jutge del Vendrell que porta la instrucció del cas de presumpte finançament irregular de l'antiga Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). A Gordó se l'investiga pels presumptes delictes de tràfic d'influències, suborn, prevaricació i malversació de fons públics, que són els que va fixar el jutge de Vendrell en l'exposició raonada enviada al TSJC.