El Govern i la CUP ultimen l’acord en ensenyament

El Govern i la CUP negociaran fins dilluns a la nit. El termini per tancar un preacord s’esgota i el pressupost del 2017 segueix encallat després de la reunió que ahir les dues parts van mantenir al departament d’Economia amb tècnics del departament d’Ensenyament. Ara bé, fonts pròximes a la trobada expliquen que avui mateix es podria superar un dels principals esculls des de l’inici de la negociació: el capítol d’ensenyament.

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, va comunicar personalment als cupaires que l’executiu accepta incrementar en una partida pròxima als 150 milions d’euros els fons destinats a l’educació pública. Ensenyament i fiscalitat han sigut des del primer dia les qüestions més delicades de la negociació i ahir fonts consultades per l’ARA explicaven que, un cop rebutjada l’oferta fiscal dels anticapitalistes, el Govern assumia que hauria de cedir en ensenyament. L’executiu va prendre la iniciativa i va fer arribar als cupaires una proposta, ja sense referències a l’IRPF, centrada en el departament que lidera la consellera Meritxell Ruiz. Ella va ser una de les més bel·ligerants amb les peticions de la CUP dimarts passat, quan Junqueras les va traslladar als consellers. Tal com va publicar l’ARA, Ruiz no es va negar a un increment del pressupost de la conselleria, però sí que va rebutjar que la CUP i els sindicats decidissin els recursos que havien de destinar-se a reduir les hores lectives dels docents. Això és el que Junqueras va explicar ahir als anticapitalistes, que, segons les fonts, van veure amb bons ulls que s’incrementi el pressupost del departament. Avui Govern i CUP es tornen a reunir per intentar tancar ja l’acord en aquest capítol.

Més enllà d’ensenyament, les converses continuen tot i el veto de l’executiu a la reforma fiscal que plantejaven els anticapitalistes. Ahir la CUP va criticar haver-se assabentat a través dels mitjans que l’IRPF passava a ser una línia vermella en la negociació. Als anticapitalistes no els van comunicar aquest viratge fins a la reunió de la tarda i va ser Oriol Junqueras qui els va explicar que el Govern entraria a fons en les seves altres dues prioritats: el pressupost de l’educació pública i la renda garantida de ciutadania. Ni el Govern ni la CUP s’aixequen, però, de la taula i es marquen l’objectiu de tancar el document com a màxim dilluns. A partir de dimarts els cupaires faran arribar la proposta definitiva del Govern a la seva militància i dissabte 28 de gener el consell polític de l’organització prendrà la decisió.

La línia vermella dels impostos

El debat al voltant de l’IRPF fa mesos que dura de manera soterrada a Junts pel Sí, conscients que la CUP tornaria a jugar aquesta carta durant les negociacions del pressupost del 2017. El relat que s’ha acabat assumint és el que defensava el PDECat -contrari a tocar-lo- i no el que plantejava ERC. El maig de l’any passat, el departament d’Economia ja llançava a l’aire una proposta de reducció de l’impost per a les rendes inferiors als 17.000 euros i un petit increment per a les rendes altes. Un posicionament que, aleshores, s’assemblava molt al que havia plantejat la CUP. Tot i que el programa electoral de Junts pel Sí i Carles Puigdemont en declaracions públiques es mostraven partidaris de reduir l’IRPF a les classes baixes, finalment el Govern va decidir bloquejar qualsevol reforma de l’impost. “[El Govern treballa] perquè en els pressupostos no hi hagi cap retoc en els impostos”, acabava dient el president de la Generalitat. Aquells pressupostos van acabar fracassant, amb el vot en contra de la CUP a la seva tramitació.

Vuit mesos després, els cupaires han afinat la proposta i ja no parlen de rebaixar la pressió fiscal, sinó d’incrementar-la a partir dels 90.000 euros. Una condició que dimarts passat acceptava ERC però no el PDECat. Fonts consultades per l’ARA afirmen que, si els consellers de l’antiga Convergència haguessin donat el vistiplau a la petició de la CUP, dimarts mateix s’hauria arribat a un acord.

“No ens enganyem, aquest problema de capacitat fiscal només el resoldrem si tenim totes les eines d’un estat”, defensava ahir la consellera de la Presidència, Neus Munté, en una entrevista a Ràdio 4. El PDECat ha tornat a negar-se a cedir en el capítol fiscal i l’executiu ha assumit aquesta posició com a col·legiada.

Renda mínima, l’altra pota clau

Que l’acord en ensenyament estigui gairebé a punt no significa que hi hagi acostaments en les altres partides. En l’IRPF la negociació està aturada i encara hi ha molt de marge per recórrer en la renda garantida, en què el Govern preveu fer algunes cessions importants. Ahir, en la comissió de Benestar Social del Parlament, CUP i Junts pel Sí van seguir rebutjant les esmenes a la totalitat de l’oposició als pressupostos, tot i que els cupaires van voler marcar perfil. La diputada Mireia Vehí va criticar que el Govern no hagi inclòs cap partida per a la renda garantida. Fonts de l’executiu expliquen que les negociacions amb els promotors de la iniciativa legislativa popular van ben encarrilades i l’acord podria tancar-se aviat, fet que serviria com a base per a una oferta concreta del Govern a la CUP en aquest sentit.

La negociació entra ja en el temps de descompte. La CUP dona de marge fins dilluns, perquè dimarts convocarà les seves assemblees territorials, que s’han de posicionar per elevar els resultats a la reunió del dia 28 a Vilafranca del Penedès. Els cupaires reclamen al Govern una proposta per traslladar a les bases. “No hem de convèncer nosaltres la militància, ho ha de fer el Govern”, asseguren. A la CUP adverteixen que no fer reformes substancials en fiscalitat “dificulta” l’aprovació dels comptes, però també admeten que la predisposició d’aprovar-los “hi és tota”. Per això, reclamen que si el Govern no vol tocar l’IRPF, avanci feina pel que fa al referèndum. I és que recorden que mai s’haurien plantejat aprovar aquests comptes si no fos perquè el Govern i el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, s’han compromès a fer la votació, com a molt tard, la segona quinzena de setembre.