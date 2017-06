El Govern cessa Teresa Pitarch com a presidenta de l'Institut Català de les Dones per "pèrdua de confiança"

Teresa Pitarch ja no és presidenta de l'Institut Català de les Dones. El Govern l'ha cessat aquest dijous al matí després que ahir ella estripés el carnet del PDECat en desacord amb com s'havia gestionat el cas de Germà Gordó. Durant tot ahir es va especular amb la possibilitat que l'executiu català fes plegar Pitarch, però la decisió es va demorar perquè la consellera de la Presidència, Neus Munté, era fora de Barcelona.

Aquest matí, però, segons fonts governamentals, Munté ha mantingut una conversa al Palau de la Generalitat amb Pitarch, i li ha traslladat que dimarts que ve, després de la reunió del Consell Executiu, serà cessada del seu càrrec a causa de la "pèrdua de confiança" en ella. Pitarch té, però, plaça de funcionària i podria tornar a l'administració".

Ahir, Pitarch va defensar que dimitia dels seus càrrecs dins del partit –era presidenta de la comissió d'economia– però no de l'administració perquè "són coses diferents". "La meva trajectòria a l'administració és un altre tema. Jo soc funcionària de carrera, tinc el meu lloc de treball a l'administració, tot i que ara estic en un càrrec polític. Jo no m'aferro al càrrec", va afirmar en declaracions a RAC1.

Considerada la mà dreta de Germà Gordó dins el corrent intern al Partit Demòcrata (PDECat) Nova Convergència, Pitarch es va presentar a les primàries per dirigir el partit a la federació de Barcelona l'octubre del 2016. Va aconseguir el 28,58% dels vots, per darrere de Mercè Homs (57,5%) i per davant de Glòria Freixa (13,94%). Pitarch havia sigut des del 2008 la secretària d'organització de la Federació de Barcelona de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

Nova baixa

A l'espera que demà es reuneixi Nova Convergència per analitzar els passos que han de seguir a partir d'ara, aquest dijous hi ha hagut una nova baixa al PDECat. El director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, Jordi Miró, també ha estripat el carnet del partit molest per com ha actuat l'actual direcció en el cas Gordó.