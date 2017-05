El Govern assegura que les sentències del TC no afecten el procés de compra d'urnes per al referèndum

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, ha considerat que la sentència del Tribunal Constitucional en què anul·la el Comissionat per a la Transició Nacional i part de la llei de consultes del 2010 és "absolutament extemporània" i creu que "tot això ha quedat superat per la voluntat democràtica de fer un referèndum". A més, ha subratllat que les sentències "no alteren en res la voluntat ni el compromís de la Generalitat" amb el referèndum i el procés de compra d'urnes.

"El que estem demanant no és permís ni aval, és una resposta política, una proposta i una invitació a seure i dialogar sobre una demanada majoritària i absolutament transversal a Catalunya", ha insistit la portaveu en declaracions a la premsa després d'assistir a la presentació d'un informe sobre l'impacte de la independència a les federacions esportives. Per Munté, a més, la decisió del TC "no és cap sorpresa". "És la doctrina habitual, sempre de suspensió, sempre d'anul·lació", ha sentenciat.

El Govern, a més, no rep tampoc la sentència amb sorpresa "ni pel contingut ni pel moment en què es produeix". "Anem tenint sempre respostes judicials que acompanyen els passos decidits que fem o l'increment de la majoria social a favor del referèndum", ha comentat la portaveu.

I és que segons Munté, que la Generalitat reclami un referèndum i el Comissionat ja no existeixi és un senyal que Catalunya "ha anat evolucionant", mentre que l'Estat i el TC "no ho han fet i és evident". "Aquí hem evolucionat i treballem en base al que ens demana la ciutadania i esperem una resposta política que no siguin amenaces ni sentències de suspensió", ha afegit.

Junts pel Sí lamenta el "setge" judicial

El portaveu adjunt de JxSí, Roger Torrent, ha criticat aquest dimecres que l'anul·lació per unanimitat del Tribunal Constitucional (TC) de la part substancial de la llei de consultes populars del 2010 sigui l'"enèsima demostració del setge judicial en què viuen el Parlament, el Govern i el procés democràtic del poble de Catalunya". "La seva obsessió per tombar tot el que ve de Catalunya i que ens remet a democràcia els porta a rastrejar per si de cas lleis que es podrien fer servir per fer consultes", ha denunciat Torrent davant els periodistes.

El diputat de JxSí ha criticat el PSC per "haver-se posat al costat del TC i dels immobilistes" i li ha retret que, tot i que va votar a favor de la llei de consultes, "fa temps que hagi triat el bàndol dels que no volen avançar ni permetre la democràcia". Per Torrent, l'anul·lació de la part que fa referència al referèndum d'àmbit autonòmic de la llei de consultes del 2010 "demostra" una vegada més que hi ha "un conflicte polític entre els que volem democràcia i els que són immobilistes", així com la "voluntat de judicialitzar la política i de fer front al procés legítim i popular a través dels tribunals, les sentències i els jutges".