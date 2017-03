El Govern licita el primer contracte per poder fer el referèndum

Els pressupostos del 2017 es van aprovar aquest passat dimecres incloent malgrat les crítiques de l'oposició el compromís intacte de celebrar un referèndum d'autodeterminació. I el Govern "ho té tot a punt", segons va explicar el vicepresident i màxim responsable dels preparatius de la consulta, Oriol Junqueras, diumenge passat en una entrevista a l'ARA. L'executiu no vol perdre el temps i a les 12.00 h de dimecres, mentre a l'hemicicle del Parlament començava la votació dels comptes, iniciava la licitació del primer contracte que ha de permetre que els catalans votin al setembre.

El contracte es va publicar al portal de licitacions de la Generalitat i porta el segell del departament de Governació. Es divideix en quatre lots: un per als sobres electorals, un altre per a les paperetes, un tercer per als manuals d'instruccions per als membres de les meses electorals i un últim per als impresos electorals. Les empreses que es vulguin presentar en aquesta licitació tenen fins el 3 de maig per fer-ho.

L'argument oficial que fa servir el Govern per publicar aquesta licitació és la preparació d'unes futures eleccions al Parlament, tot i que fonts de l'executiu confirmen a l'ARA que és el mecanisme per tenir a punt el material pel referèndum i poder licitar-lo sota la legislació actual.

El Govern és conscient que no pot adjudicar res sota el paraigües del referèndum, que el Tribunal Constitucional (TC) ha declarat il·legal. En canvi, la Generalitat té totes les competències en l'organització d'eleccions autonòmiques. Públicament, la justificació del Govern és que aquest contracte hauria de servir per cobrir les necessitats d'unes eleccions sobrevingudes al Parlament. L'experiència del gener del 2016, quan no se sabia si hi hauria investidura, els va preocupar perquè no haguessin tingut temps material per fer tots els contractes necessaris per a unes eleccions en tan poc temps. A més, aquest matí el vicepresident, Oriol Junqueras, ha dit per Catalunya Ràdio que el procés referendari s'assemblaria tan com sigués possible a un procés electoral normal.

L'acord marc dona marge de maniobra per concretar el contracte

Diferents fonts consultades per l'ARA remarquen, però, que l'objectiu real d'aquesta licitació i les que vindran els propers dies és el referèndum. De fet, la mateixa licitació especifica que les necessitats exactes dels contractes "no es poden definir amb exactitud en el moment de celebrar aquest acord marc", segons es detalla en el plec de clàusules administratives particulars de l'acord. Els encàrrecs, derivats de l'acord marc, es concretaran posteriorment, en el moment que cregui convenient el Govern d'acord amb el calendari de la convocatòria del referèndum. És un dels avantatges que permet fer una licitació pública a través d'un acord marc, ja que permet encarregar a les empreses que guanyin aquesta adjudicació una tasca definida, en un moment concret, sense elaborar un altre concurs específic. Aquest marge de maniobra no és té en el cas d'un concurs públic ordinari.

Tot i això, oficialment el Govern mantindrà que tots els preparatius són per si calgués fer unes eleccions autonòmiques.

540x306 El Govern licita el primer contracte pel referèndum El Govern licita el primer contracte pel referèndum

La fórmula que es fa servir en la licitació és la de l'acord marc, un tipus de contracte que permet tenir una col·laboració puntual amb diferents empreses sense necessitat de tornar a licitar un contracte quan s'apropin els comicis. És a dir, el concurs públic s'inicia ara i en uns mesos es determinaran les empreses "homologades" per poder assumir un encàrrec de la Generalitat en paperetes i sobres. Però no s'activarà el contracte fins que la Generalitat els ho reclami.

"L'acord marc té com a objecte la selecció de les empreses que podran subministrar el material electoral necessari per a la celebració d'eleccions al Parlament de Catalunya i l'establiment dels requisits i condicions als quals han de sotmetre's els contractes que se'n derivin, durant el període de vigència", es detalla en la licitació, que té un pressupost base de 640.000 euros, un valor estimat del contracte de 897.000 euros sense IVA i una durada de 4 anys.

Els contractes per al referèndum es multiplicaran les properes setmanes

Oficialment, la maquinària de qualsevol procés electoral s’engega amb la signatura del decret de convocatòria, 56 dies abans de la jornada electoral. En realitat, però, no és així. Els processos electorals impliquen la contractació d’uns serveis externs que, tractant-se de l’administració, han de passar per un concurs de pública concurrència, i, per tant, exigeixen almenys 4 mesos de marge, tret que s’argumenti la necessitat de fer-ho per tràmit d’urgència -o fins i tot d’emergència, reservat per a casos de desastres naturals-, amb el qual es poden escurçar els terminis.

Aquest procés de fer un concurs específic cada vegada que s’obre una convocatòria electoral ja és feixuc si es fa un cop cada 4 anys, però darrerament, amb 3 eleccions en 5 anys, encara més. La Generalitat fa temps que meditava optar per un sistema més eficient de contractació per a casos com aquest, com ara els acords marc, més flexibles, per no haver de repetir concursos públics per a qüestions molt similars. Actualment, per exemple, el parc de vehicles o les solucions informàtiques del CTTI estan regulades a través d'un acord marc.

Es tracta de fer un concurs per homologar un grup reduït d’empreses que facin la transmissió de dades (encara no licitat), imprimeixin les paperetes i els sobres. Un cop homologades el Govern els podrà fer encàrrecs sense necessitat d’un concurs específic cada vegada i, per tant, podrà demanar-los els serveis de manera més ràpida i eficient.

El fet que el Govern tingui la intenció de fer aquest concurs d’homologació d’empreses per a processos electorals precisament ara té relació amb els passos previs necessaris per fer el referèndum del setembre. Si la intenció és celebrar el referèndum entre "finals d’estiu i principis de tardor", com va dir recentment el president Carles Puigdemont, els concursos per contractar les empreses que donaran suport tècnic i logístic s’haurien d’obrir durant el proper mes. El de les paperetes i els sobres és el primer, " però a partir d'ara en començaran a arribar d'altres", destaquen fonts de l'executiu.

El Govern sap que si fa un concurs específic per a un referèndum, serà impugnat pel govern de l’Estat al cap de dos minuts. En canvi, un concurs per homologar empreses per a futurs processos electorals, sense concretar, jurídicament té molt menys recorregut.