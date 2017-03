El Govern manté el referèndum tot i el no del Consell de Garanties

Els pressupostos del Govern no poden incloure cap referència explícita al referèndum d’independència. Així ho va dictaminar ahir el Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que, en un informe no vinculant, considera inconstitucional la disposició addicional número 31 del projecte, en què l’executiu ha situat el compromís amb el referèndum. Els grups parlamentaris i el Govern ja tenen la resolució del recurs que van presentar C’s, PP i PSC fa gairebé un mes i, ara, la majoria independentista ha de decidir si manté el redactat de la clàusula, el suprimeix o el modifica abans que els comptes tornin al ple per al seu debat final, probablement d’aquí dues setmanes. Ni Junts pel Sí ni la CUP es van mostrar ahir excessivament preocupats per la resolució. Ja se l’esperaven, i els pressupostos ja preveuen la partida oculta -no discutida pel CGE- que permetrà convocar el referèndum.

Entre els integrants del CGE no hi ha dubte. Per unanimitat, adverteixen que els pressupostos incompleixen els articles 149 i 92 de la Constitució i els 122, 211 i 212 de l’Estatut, tots ells relacionats amb les competències pròpies de la Generalitat. El Consell recorda que la llei de pressupostos “ha d’ajustar-se a l’ordre de repartiment constitucional i estatutari vigent”, un fet que exclou la Generalitat de la capacitat legal per convocar referèndums. Els vuit consellers del CGE, però, també deixen clar en la seva resolució que no estan d’acord que l’Estat sigui l’únic que pot convocar referèndums, ni que la Generalitat no pugui proposar consultes no vinculants. El mateix dictamen recorda també que “en cas que hi hagués un canvi en la legislació o una autorització estatal per fer el referèndum”, els pressupostos disposen dels mecanismes adients per convocar-lo sense necessitat que hi hagi una referència explícita prèvia.

Mentre estudien totes les opcions possibles davant de la resolució del Consell de Garanties, el Govern, Junts pel Sí i la CUP van voler subratllar ahir que, passi el que passi, mantindran el seu compromís amb la celebració del referèndum. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va avisar des de Palamós -on va clausurar l’assemblea de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI)- que l’executiu català celebrarà el referèndum i que “la partida està perfectament avalada”. Aquesta és una de les claus que subratllava ahir l’independentisme: el fet que el dictamen qüestionés que els comptes incloguin un compromís explícit amb el referèndum però no digués res sobre la partida de 5,8 milions d’euros prevista per organitzar la votació. També el vicepresident, Oriol Junqueras, va recalcar que “el Govern sempre manté tots els seus compromisos i en particular el referèndum”, mentre que la CUP va avisar que en cap cas veuria comprensible fer “un pas enrere” amb la votació.

Qui no ho veu igual és l’oposició, que va interpretar, en paraules del portaveu adjunt de Ciutadans, Fernando de Páramo, que la resolució del CGE suposa el “ game over” del full de ruta sobiranista. Segons Joan Coscubiela (CSQP), el dictamen és “una desautorització en tota regla de la posició d’unilateralitat” del Govern, mentre que, des del PP, Xavier García Albiol va subratllar que ara ja no és el “malvat Tribunal Constitucional” qui posa fre al “bandolerisme polític” de JxSí. El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va recomanar, per la seva banda, “convocar al més aviat possible unes noves eleccions”.

Des de la Moncloa també es va seguir amb atenció la deliberació del Consell de Garanties. El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, va reclamar al Govern que faci cas als seus propis organismes. En privat, però, fonts de l’executiu espanyol celebren un recurs al qual atorguen “una importància política molt gran”. Tanmateix, no volen avançar si el faran servir com a munició per al seu recurs d’inconstitucionalitat quan s’aprovin els pressupostos ni si l’advocacia de l’Estat ja estudia aquestes partides.

Aval als 5,8 milions

A diferència de la disposició addicional 31, el CGE no veu problemes en la partida de 5,8 milions d’euros destinada a processos electorals i consultes ciutadanes. Com va passar amb els pressupostos del 2014, el Consell no creu que es pugui vincular directament amb un referèndum (el 2014 es referia a la consulta del 9-N). La Generalitat té competències que poden justificar aquesta partida: pot convocar eleccions al Parlament, fer consultes populars, regular el vot electrònic, etc. “Hem d’insistir en el fet que la inserció d’un crèdit o d’una autorització pressupostària no avança ni prefigura una execució concreta, ni encara menys una acció contrària a dret”, remarca el dictamen.

L’òrgan també avala la constitucionalitat del fons de contingència, dotat de 330 milions d’euros. Ciutadans creu que dins del fons s’inclourien tant els recursos necessaris per impulsar les estructures d’estat com la partida oculta per al referèndum. El dictamen assenyala, però, que la quantitat que el Govern hi destina no és excessiva (un 1,38% del total) tenint en compte que el fons està dissenyat per assumir les despeses “urgents i imprevisibles”.

Es decideixi o no modificar el redactat de la disposició addicional 31, els pressupostos s’aprovaran a l’hemicicle del Parlament amb els vots garantits de JxSí i la CUP. Ara bé, si l’executiu no deixa fora del projecte la referència al referèndum, l’informe del CGE pot servir als grups de l’oposició, i fins i tot al govern espanyol, de base per impulsar un recurs al Tribunal Constitucional. Tot apunta que la via judicial no ha dit, encara, l’última paraula.