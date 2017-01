El Govern es planta amb l’IRPF i rebutja totes les propostes fiscals de la CUP

La topada al Govern d’aquest passat dimarts té una conseqüència directa en la negociació pressupostària. Diverses fonts de l’executiu asseguren que ja hi ha una decisió presa: no s’acceptarà apujar cap dels tres impostos que la CUP li reclama. La negativa a tocar l’IRPF expressada per diversos consellers de PDECat en la reunió del consell executiu ha estat assumida com a posició col·legiada del Govern i la decisió és no moure’s més en aquesta direcció. El president Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras, es van reunir al Palau de la Generalitat després d'haver escoltat l'opinió de tots els consellers. Ells dos van determinar que l'únic consens possible sobre l'IRPF entre PDECat i ERC és, ara per ara, no tocar-lo. El Govern "tanca files" en aquesta decisió i la negociació haurà de girar al voltant d'altres qüestions.

Des de divendres l’ IRPF s’havia convertit en la principal reivindicació fiscal dels cupaires, que veien impossible que el Govern cedís, per exemple, amb l’impost de successions, ja que a la negativa del PDECat se li sumava la d’ ERC.

Fonts de la CUP expliquen a l’ARA que el Govern no els hi ha comunicat la decisió de rebutjar els canvis en l'IRPF i, de fet, en la reunió que van mantenir amb els departaments d’Economia i Presidència aquest mateix dimarts, aquest impost va ser una de les qüestions sobre la taula. Tal com apunta l’ARA en l’edició en paper d’aquest dimecres, els anticapitalistes han establert tres prioritats en la recta final de les negociacions.

La proposta fiscal de la CUP parla d’un increment de l’impost a aquells contribuents que ingressin més de 60.000 euros anuals. Així ho fixen les esmenes que han presentat al Parlament i així consta en el document de prioritats que Junqueras va traslladar al president i a la resta de consellers. Durant les negociacions, però, els cupaires s’han obert a negociar l’impacte de la reforma. Fonts coneixedores de les reunions expliquen a l’ARA que l’última proposta dels anticapitalistes ja no parlava de 60.000, la xifra a partir de la qual la CUP considera que es pot parlar de "renda alta", sinó d'apujar l'impost un punt percentual a partir dels 90.000 euros.

Què suposaria això per les arques de la Generalitat? Les projeccions que té Economia calculen que uns 22 milions d'euros més d'ingressos, molt lluny de les peticions inicials dels cupaires, que s'enfilaven per sobre dels 100 milions. Incrementar l'IRPF a partir dels 90.000 euros afectaria a unes 55.000 persones, un 1,5% dels contribuents.

A més de l'IRPF, les altres dues prioritats de la CUP són el capítol d’ensenyament dels pressupostos i la creació d’un fons per a la renda garantida de ciutadania. Fonts de l’executiu afirmen que estan disposats a fer cessions en aquestes dues, però no en l’IRPF. Ensenyament i renda garantida són, ara per ara, els dos aspectes que el Govern pretén seguir negociant fins al final, amb l'objectiu d'arribar a un acord que desbloquegi la negociació pressupostària.

Segons el que va explicar Junqueras a la resta del Govern -i va confirmar la CUP a l'ARA-, els anticapitalistes plantejaven diverses condicions per acceptar un principi d'acord que s'hauria de sotmetre a les assemblees territorials. La proposta incloïa la reducció de les hores lectives dels docents (dues en la proposta inicial, però negociables), a més d'un increment en el pressupost d'Ensenyament i la negativa a incrementar el pressupost destinat als concerts educatius. Pel que fa a la renda garantida, la CUP vol que es creï un fons per començar a dotar-la de recursos.