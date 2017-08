El Govern, sobre la suspensió del TC: "És un decorador jurídic de decisions polítiques"

Poc després que el Tribunal Constitucional hagi decidit mantenir la suspensió de la reforma del reglament del Parlament que permetria tirar endavant la desconnexió exprés, el Govern ja ha reaccionat per boca del conseller de la Presidència. Jordi Turull ha acusat l'alt tribunal de ser "el decorador jurídic de decisions polítiques" perquè considera que el TC "empara un frau de llei".

En declaracions davant dels mitjans al centre cultural Blanquerna de Madrid recollides per l'agència Efe, Turull ha assenyalat que hi ha 14 parlaments autonòmics que poden utilitzar el procés de lectura única que estableix la reforma del reglament, però el TC només ha suspès la del català, cosa que l'ha portat a queixar-se que la llei "no és igual per tots".

Per aquest motiu, Turull ha explicat que el Govern vol crear un estat nou per "allunyar-se d'aquest tipus de dinàmiques", és a dir, la "confusió" entre el poder polític i judicial. De fet, el conseller de la Presidència ha acusat directament el TC de fer "esforços per expulsar els catalans de la realitat espanyola".

Junts pel Sí no descarta cap fórmula per aprovar les lleis de desconnexió

El president del grup parlamentari de Junts pel Sí, Lluís Corominas, ha assegurat que els seus diputats no descarten cap fórmula per a l'aprovació de les lleis de desconnexió. "Les vies que poden portar a l'aprovació de la llei del Referèndum queden absolutament obertes totes". En una entrevista a l'ACN d'aquest dimecres, el dirigent independentista ha evitat concretar quina faran servir finalment: "Aquella que ens porti a votar l'1-O amb més efectivitat i garanties", ha afegit.

Per a Corominas, la suspensió d'aquesta tarda del TC era totalment "previsible" perquè "no es resol per motius jurídics sinó polítics", ha afegit després d'insistir també que la reforma del reglament català és un "mimetisme" d'altres cambres autonòmiques i estatals. "És un recurs que es planteja perquè la iniciativa la fa el Parlament de Catalunya; aplicant les seves normes sembla que no tots som iguals, que aquí tenim menys drets", ha afegit el president del grup parlamentari de JxSí.

Amb aquest teló de fons, per al diputat de la coalició sobiranista que la mesa hagi posposat l'admissió a tràmit de la llei del referèndum aquest dimecres al matí no té res a veure amb un pas enrere de JxSí i la CUP. "Efectivament es tramitarà", ha garantit. "De moment no ens han parat la llei", ha assenyalat qui fins fa pocs dies era el vicepresident primer de la cambra sobre les "forçades" reunions del consell de ministres i del TC d'aquest dimecres, unes reunions "evidentment, per veure si la mesa ho tramitava per de seguida poder actuar. No se'n surten: el referèndum continua sent imparable" , ha conclòs.