El Govern rebutja convocar ja eleccions: "L'objectiu és fer el referèndum"

Cop de porta del Govern a la proposta del dirigent d'En Comú Podem Xavier Domènech de convocar ja eleccions per desbloquejar la situació que es viu a Catalunya. La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, ha descartat aquest dimarts aquesta opció perquè l'executiu no pot defugir la voluntat d'un 80% dels catalans de celebrar un referèndum, i ha remarcat que a la cimera sobre el referèndum -on van participar els 'comuns'- ningú va parlar de celebrar eleccions.

Després de la primera reunió del consell executiu del 2017, Munté ha defensat que de la cimera se'n va extreure una voluntat clara i majoritària de treballar des de Catalunya per un referèndum acordat i que en aquesta línia treballa el Govern, mantenint, això sí, "el compromís inequívoc de poder-lo celebrar el 2017" si no hi ha acord.

Segons Munté és compatible mantenir la mà estesa i continuar preparant tot el que sigui necessari per fer el referèndum: "Mantenim de manera constant aquesta oferta de diàleg sense que això signifiqui que ens quedem de braços plegats esperant que soni el telèfon", ha subratllat la consellera, que ha lamentat les últimes declaracions del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, en què rebutjava el referèndum i la negociació bilateral del finançament.

"Per una banda continua parlant de diàleg i per l'altra es nega a abordar políticament qualsevol demanda que sorgeixi de Catalunya", ha criticat, i ha apuntat que la reunió de demà entre el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, i els consellers Josep Rull i Meritxell Borràs, posarà a prova fins a quin punt "l’oferta de diàleg és sincera i real o, com fins ara, és buida de concrecions i plena de contradiccions".

Puigdemont i la llista de Politico

La portaveu també s'ha referit al fet que un article d'opinió a l'edició europea de Politico situï el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, entre les 12 personalitats que poden "arruïnar" l'any 2017. Munté, que no ha volgut entrar a valorar el contingut de l'article al·legant que es tracta de l'opinió lliure d'un periodista, ha argumentat, però, que és contradictori que es defensi que el procés sobiranista es "insignificant" i al mateix temps se'l situï en el mapa internacional incloent-lo com un dels fets destacats del 2017.