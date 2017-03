Homs demanarà al Suprem un aclariment i una suspensió de la sentència abans de deixar l'acta

Francesc Homs vol presentar batalla fins al final davant de la sentència del Tribunal Suprem que el condemna a un any i un mes d'inhabilitació per la seva implicació en la consulta del 9-N. Per això, l'exconseller de Presidència i actual diputat del PDECat al Congrés té previst demanar al tribunal un aclariment i una suspensió de la seva condemna, abans de deixar l'acta de diputat, segons han avançat l'ARA de fonts coneixedores de les intencions del diputat.

Homs, farà una roda de premsa aquest dimecres a les 7 de la tarda des de Barcelona per explicar quins serà els passos que seguirà a partir d'ara, no vol deixar l'acta de diputat ni plegar com a portaveu del partit fins a haver presentat batalla fins al final.

Amb la sol·licitud d'aclariment i de suspensió, pretén buscar una via prèvia al recurs al Tribunal Constitucional, següent pas en el camí del seu cas (és jutjat al Suprem en qualitat d'aforat, i en aquest tribunal s'esgota la via dels recursos judicials), i que no comporta la suspensió de la pena, com sí que pot passar en el cas de l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau, els quals encara poden escalar el cas al Tribunal Suprem.

El futur d'Homs

Si els magistrats li neguen la resposta que busca, el diputat del PDECat sí que es veurà obligat a deixar l'acta de diputat. La primera ocasió per fer-ho serà la setmana que ve, quan es reprèn l'activitat al Congrés (aquest dijous no hi ha ple). Aleshores, haurà de decidir si abandona la política o continua vinculat al seu partit, tot i que sense càrrecs electius, com a mínim durant un any i un mes. L'escenari amb el qual treballava el portaveu del PDECat era, segons diverses fonts del seu entorn consultades per l'ARA, apartar-se de la política un cop arribés la seva inhabilitació, tot i que la condemna menor de la prevista, en absoldre'l els jutges del delicte de prevaricació, obre un nou horitzó en el qual podria tornar a la política activa abans.

Advocat de formació, Homs ja hauria començat a barallar possibles sortides professionals i fins i tot tindria alguna oferta concreta damunt de la taula en valoració, segons aquestes fonts. El líder dels demòcrates al Congrés no ha estat immediatament disponible per confirmar aquest extrem.