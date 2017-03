Iglesias es reuneix amb el Pacte pel Referèndum i critica “l’atrinxerament” del PP, PSOE i C’s contra el dret a decidir

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha expressat aquest dijous el seu suport al Pacte Nacional pel Referèndum, després de reunir-se amb el seu coordinador, Joan Ignasi Elena, al Congrés dels Diputats acompanyats dels portaveus d’En Comú Podem, Xavier Domènech, i la portaveu d’En Marea, Alexandra Fernández. Iglesias, que és un dels més de 100.000 signants del manifest del Pacte pel Referèndum, ha afirmat que per a la seva formació aquesta ha estat una reunió “molt important” precisament perquè Podem “té un projecte d’Espanya”. “Nosaltres no volem que Catalunya se’n vagi, però som demòcrates, i pensar una Espanya del Segle XXI implica reconèixer la plurinacionalitat i diversitat del nostre país”, ha dit. Segons Iglesias, “quan hi ha una situació de conflicte com la que evidentment hi ha a Catalunya s’ha de resoldre per vies democràtiques” mitjançant un “referèndum legal, pactat i amb efectes jurídics”.

Iglesias ha criticat que PP, PSOE i C’s “s’atrinxerin” contra el referèndum i segueixin “ancorats al sXX”. “El Segle XXI a Espanya augura un futur diferent, més tolerant, on els pobles tenen identitats diferents, i nosaltres tenim un projecte perquè caminin junts” però “des de la lliure designació democràtica”.

En tot cas, ha recordat que un referèndum on votessin tots els espanyols “serviria per comptar el que han votat els catalans i les catalanes”. “És una fórmula que pensem que és viable, però el futur de Catalunya l’hauran de decidir els catalans i catalanes”, ha dit.

També ha fet declaracions el portaveu d’En Comú Podem, Xavier Domènech, que ha recordat que el Pacte Nacional pel Referèndum és “absolutament transversal” hi reuneix “persones que creuen en la independència de Catalunya i altres que no” però que coincideixen que la solució al conflicte a Catalunya “passa pel dret a decidir”.