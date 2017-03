Iglesias defensa un referèndum per a Catalunya en què votin tots els espanyols

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha definit avui com a "perfectament viable" la possibilitat que "el conjunt dels espanyols" voti en un hipotètic referèndum sobre Catalunya, encara que després ha afegit que "caldrà explicar què han votat els ciutadans catalans".

Una fórmula que, segons ha dit Iglesias a 'Los desayunos de TVE', ha defensat ja el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i que a ell li "sembla bé", tot i que insisteix que aquest referèndum sigui "legal" i "pactat".

El secretari general de Podem creu que en el marc de la Constitució espanyola és possible trobar una solució negociada que pugui traduir-se en aquesta consulta i que si hi ha voluntat política podria celebrar-se fins i tot a tot l'Estat.

No obstant, ha insistit que Podem defensa que aquest referèndum tingui validesa jurídica i que, per tant, compti amb garanties i reconeixement internacional. Per a això, ha dit, "ha de ser pactat".

En qualsevol cas, ha considerat una "barbaritat" i una "doble vara de mesurar" que, tot i que les lleis ho permetin, algú pugui anar a la presó per posar les urnes mentre es manté la "impunitat" per als corruptes.

Per això li sembla "respectable" que la Generalitat decideixi de forma unilateral celebrar aquesta consulta, però rebutja que s'utilitzi com a instrument de "propaganda política".

Creu que "el diàleg i no l'enfrontament" és el que pot ajudar els catalans a exercir la seva capacitat sobirana i decidir el seu futur, i insisteix que Podem defensa la celebració d'un referèndum amb reconeixement jurídic, en el qual defensaria que Catalunya es quedi a Espanya.