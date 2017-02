Irene Rigau: "La idea de fons darrere de precintar les escoles és la supressió de les competències d'Educació"

Tot just quatre dies abans de declarar com a acusada en el judici pel 9-N, l'exconsellera d'Ensenyament i actual diputada de Junts Pel Sí al Parlament, Irene Rigau, ha afirmat en una entrevista d'Antoni Bassas a l'ARA TV que afronta el procés judicial molt "serena", tot i que ha reconegut que l'"ombra de la inhabilitació és molt incòmoda". Tanmateix, ha agraït que la societat civil s'estigui mobilitzant per acompanyar-los dilluns davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), i ha avisat: "Hem de demostrar que no hem de tenir por de res".

Com l'expresident de la Generalitat Artur Mas i l'exvicepresidenta, Joana Ortega, Rigau serà jutjada per presumpta desobediència i prevaricació i s'enfronta a una pena de fins a deu anys d'inhabilitació. Una causa que, segons Rigau, no s'hagués obert mai si no fos perquè el 9-N va ser un èxit. "Si en comptes de 2,3 milions de persones, haguéssim sigut 324 no estaríem aquí", ha opinat, i ha recordat que el dia abans de la consulta el president espanyol, va dir que la votació no tindria cap efecte: "I si no té cap efecte, jo ho he d'aturar? No".

Com a consellera d'Ensenyament durant el procés participatiu del 9 de novembre del 2014, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) entén que a Rigau se li podrien exigir responsabilitats, ja que les escoles van actuar com a col·legis electorals. Precisament, ahir va transcendir que el govern espanyol no està disposat a permetre que el 2017 es repeteixi la imatge del 9-N i es planteja precintar els col·legis i, fins i tot, agafar directament el control de la conselleria d'Ensenyament si el Govern tira endavant el referèndum al que s'ha compromès.

La consellera ha avisat que si es precinten les escoles la Generalitat disposa d'alternatives per a fer de col·legi electoral, i s'ha referit a "les parròquies, els CAP i els casals d'avis". Tanmateix, ha opinat que "la idea de fons" que hi ha darrere de precintar les escoles és "la supressió de les competències d'educació", "una idea que fa temps que els ronda pel cap".

"Ens tracten com a una colònia"

Rigau s'ha referit també a la suposada "operació diàleg" que havia impulsat el govern espanyol, i a la qual ha restat credibilitat. La consellera ha criticat que la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, s'hagi instal·lat en un despatx a Barcelona "com si fos una virreina", i ha assegurat que l'experiència li ha demostrat que "hi ha polítics espanyols que ens has estudiat com a autonomia i ens tracten com a colònia".