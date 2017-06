Pep Guardiola llegirà el manifest pel referèndum en la mobilització de les entitats de diumenge

L'exentrenador del Barça Pep Guardiola serà el convidat especial de la mobilització que ANC, Òmnium i l'AMI han convocat per aquest diumenge 11 de juny a Montjuïc. Guardiola, que va tancar la llista de JxSí per Barcelona, s'encarregarà de llegir un manifest a favor del referèndum i del dret a decidir. "Sense idolatrar-lo, sabem que és un símbol", ha expressat el president de l'ANC, Jordi Sànchez.

Així ho han anunciat les entitats sobiranistes en una roda de premsa conjunta prèvia a aquest acte, que consistirà en una breu caminada des de les portes del Museu Nacional d'Art de Catalunya fins a les fonts de Montjuïc. La trobada tindrà lloc, doncs, davant les quatre columnes de Puig i Cadafalch, que Sànchez ha titllat d'"emblemàtiques". Segons ha explicat, l'acte durarà entre una hora i una hora i mitja, tindrà una posada en escena "austera" i comptarà també amb les intervencions dels tres portaveus de les entitats. La presència del Govern encara no està confirmada, tot i que Sànchez ha anunciat que hi haurà un "contacte directe" properament per sondejar la seva assistència.

Les entitats confien que la mobilització es produirà un cop anunciada la data i la pregunta per part del Govern. "Tindrem un acte amb data i pregunta ja formulada", ha assegurat Sànchez, que ha recordat que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va dir ahir en la reunió del Pacte Nacional pel Referèndum que "en breu" faria públiques aquestes qüestions. En aquest sentit, Sànchez s'ha mostrat convençut que el president posarà les urnes. "Probablement, el que haurem de dir és: Rajoy no ens tregui les urnes".

Al seu torn, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha subratllat que és l'estat espanyol "qui aplica la via unilateral quan diu no a tot i a no parlar de res". La mobilització d'aquest diumenge ha de servir, segons ha apuntat, per donar suport al Govern, després del seu compromís de convocar el referèndum un cop frustrada la via del pacte amb l'Estat.

El president de l'entitat cultural ha negat que Catalunya en Comú estigui relegant el referèndum a una repetició del 9-N i, en qualsevol cas, ha assegurat que les entitats no preveuen aquest escenari. "No tindria sentit un altre 9-N i crec que ningú està parlant d'això", ha avisat, abans de reiterar que la participació és el que farà vinculant la consulta. "Ha de tenir conseqüències l'endemà de la votació", ha sentenciat.

En relació a la proposta de la CUP que el Pacte Nacional pel Referèndum creï un espai de debat sobre el sí i el no a la independència, Sànchez ha vist "interessant" la iniciativa i ha assenyalat que les entitats també han de tenir un paper per crear aquest espai. Els portaveus de les entitats també han aprofitat per deixar clar el "clam unànime" que hi va haver en la reunió del Pacte a favor del referèndum. "No hi va haver divisó", ha alertat Cuixart.

A parer de les entitats, també és necessari que el Govern faci un referèndum amb garanties, tal com demana el sector dels comuns. Jordi Sànchez ha avisat, però, que les garanties no es podien anunciar fins que es donés per tancada la via del pacte i ha instat l'executiu a "donar totes les explicacions que pertoquen, també en seu parlamentària" perquè la ciutadania conegui com funcionarà la votació. "No entendríem que el Govern prengués posició en la resposta del referèndum", ha advertit també Sànchez.

També ha tingut paraules per la decisió del Tribunal de Comptes de jutjar els impulsors del procés participatiu del 9-N, després que la via penal ja castigués amb la inhabilitació a Mas, Ortega, Rigau i Francesc Homs. "Només poden fer joc brut i fer-nos por perquè democràticament no ens aturaran", ha advertit, i ha denunciat la voluntat "d'aniquilar" els responsables polítics del Procés. En aquest sentit, Sànchez s'ha mostrat convençut que "el president posarà les urnes" i que, probablement, el que haurem de dir és: "Rajoy no ens tregui les urnes".

Les entitats sobiranistes ja van anunciar la mobilització d'aquest diumenge, pocs dies després de demanar al Govern que posés data i pregunta pel referèndum. "L'acte serà en certa manera una continuació de l'acte del 27 de maig, on vam demanar la data i la pregunta", ha reconegut la presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència, Neus Lloveras. La manifestació es produirà, segons el que es preveu, dos o tres dies després que Puigdemont concreti el quan i el què de la consulta, de manera que obrirà la porta definitivament a la campanya pel sí amb un hortizó temporal ja fixat.