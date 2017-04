Jordi Pujol Ferrussola ha ocultat 14 milions des que se l'investiga, segons la UDEF

Jordi Pujol Ferrusola, fill gran de l'expresident català, ha amagat des de 2012, quan se'l va començar a investigar, 14 milions d'euros en altres països per eludir l'acció de la justícia, segons assegura la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) en un informe.



A l'informe remès a l'Audiència Nacional, al qual ha tingut accés EFE, la Policia assegura que Jordi Pujol "Júnior" i la seva exdona Mercè Gironès porten des de 2012 seguint "una estratègia insistent i continuada de despatrimonialització a Espanya" ocultant milions a l'estranger. El cos eleva aquesta quantitat a 9,4 milions de dòlars i 5,2 milions d'euros només des que se li investiga.



Aquesta estratègia té com a finalitat "sostreure actius patrimonials" en previsió d'una possible condemna que impliqui el pagament de multes o responsabilitats civils, que suposarien "de facto", recorda la Policia, "la liquidació dels seus actius".



La Policia detalla diversos "capitals que estaven a Espanya i s'han desviat fora de les nostres fronteres", concretament des d'Andorra evadits al juliol del 2014 amb destí Mèxic. També drets de cobrament a l'estranger, fonamentalment a Mèxic, per préstecs que tenien societats pantalla de Pujol Ferrusola i la seva exdona "i que en bona lògica econòmica s'haurien d'haver reintegrat a Espanya".