Jordi Sánchez, president de l'ANC, entrevistat aquest divendres per Antoni Bassas

Aquest divendres a les 12.00 h, just el dia abans de la cinquena assemblea general ordinària de l'entitat, que se celebrarà a Granollers, Antoni Bassas entrevistarà Jordi Sànchez. Un dels punts forts de la trobada serà l'aprovació del full de ruta que inclou la "mobilització permanent" de la ciutadania per empènyer el Govern i el Parlament cap a la convocatòria i celebració del referèndum. El document també preveu que, en cas d 'impediment "físic" de la consulta per part del govern espanyol, el Parlament aprovi una declaració unilateral d'independència.

Enguany, a diferència de l'any passat, l'ANC hi arriba més cohesionada, ja que hi ha consens entorn del full de ruta i el codi ètic que ha presentat el secretariat nacional. No hi haurà hores de votacions d'esmenes promogudes per les territorials sinó que es sotmetrà a una sola votació tot el text íntegrament.

L'Assemblea té la intenció d'escenificar dissabte l'inici de la campanya pel 'sí' a la independència en el referèndum, que el Govern té previst celebrar la segona quinzena de setembre. L'ANC s'avançaria així a l'inici de la campanya unitària amb tots els actors independentistes que començarà un cop s'esgoti la via pactada escenificada pel Pacte Nacional pel Referèndum.