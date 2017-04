Josep Casadevall: “El referèndum no és, per ara, un dret protegit pel Conveni Europeu de Drets Humans”

Josep Casadevall (Girona, 1946) es va jubilar el 2015 després de 19 anys -quatre dels quals com a vicepresident- de magistrat al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) en representació d’Andorra. En el marc d’unes jornades sobre el Tribunal d’Estrasburg organitzades pel departament de Justícia de la Generalitat, conversa amb l’ARA sobre el tribunal on, probablement, acabaran les inhabilitacions dels condemnats pel procés.

Veu motius perquè puguin recórrer al TEDH?

No recordo que s’hagi presentat cap recurs a Estrasburg per un tema similar, però si estimen que se’ls ha violat un dret fonamental, com la llibertat d’expressió o el dret a un judici equitatiu, tenen tot el dret a recórrer. Ara bé, si argumenten que la condemna és per fer un referèndum, aquest no és un dret, almenys per ara, protegit pel Conveni.

La següent a ser jutjada serà probablement la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

Sancionant Forcadell el que fan els tribunals és privar del debat parlamentari els diputats. De manera individual, cada parlamentari pot estimar que això li comporta una vulneració del dret fonamental a la llibertat d’expressió i té dret a recórrer la decisió al TEDH, perquè està directament afectat.

¿Encara que els debats del procés constituent i del referèndum no se suspenguessin?

Hi ha precedents de casos en què una llei, pel simple fet de ser potencialment aplicable a una persona, pot ser motiu de vulneració de drets. Encara que no s’hagi aplicat mai en aquella persona.

Com creu que rebrà aquests recursos el TEDH?

Hem de separar les coses. El procés sobiranista, de cara a Estrasburg, no crec que tingui cap rellevància. El recurs s’analitzarà des d’un punt de vista convencional.

I veu probable que el procés arribi a l’Haia?

El Tribunal de l’Haia dirimeix conflictes entre estats i, de moment, només una de les parts ho és.