Junqueras apel·la a una declaració d'independència si l'estat espanyol impedeix el referèndum

Després d'una setmana dura pel sobiranisme marcada per les discrepàncies entre ERC i el Partit Demòcrata, el vicepresident, Oriol Junqueras, ha volgut treure ferro al foc creuat entre els dos socis de Govern dels darrers dies. En un col·loqui amb l'economista Xavier Sala Martín de 'Moment zero', organitzat pel Punt Avui, ha assegurat que no té la "percepció" que s'hagi "tirat els plats pel cap" amb ningú i que la seva "responsabilitat" és fer tot el contrari". És per això que ha receptat unitat d'acció de tots els actors per afrontar els propers mesos, sobretot mobilització social: "Ha d'acompanyar totes les decisions del Parlament i de Govern". I ha afegit que serà la ciutadania la que garantirà el referèndum i la victòria del sí: "Com més unitat hi hagi, més garantit estarà".

Ara bé, què passà si finalment no es pot fer el referèndum? Aquesta ha estat la pregunta que ha llançat l'economista al vicepresident assegurant que ell, si fos polític, apostaria per declarar la independència en cas que l'Estat impedeixi als ciutadans poder votar. Davant aquest plantejament, Junqueras ha assegurat que això ja està previst al programa electoral de Junts pel Sí, com a "clàusula de desbloqueig" i que es va introduir preveient situacions d'aquest estil. En aquest sentit, Junqueras ha dit que ell sempre ha estat partidari de complir els "compromisos" que pren amb la ciutadania.

Una via que, de fet, també hi dona suport l'ANC que en el seu full de ruta d'aquest 2017 aposta per una declaració unilateral d'independència en cas que el govern espanyol vulgui evitar "físicament" la consulta sobre la independència prevista el mes de setembre.

La mobilització social, "imprescindible"

Per a Junqueras, una de les coses que no té l'Estat i sí el sobiranisme és la mobilització de la ciutadania. "Totes les potes han de treballar el més coordinadament possible perquè ens necessitem molt", ha assegurat. "Som tots imprescindibles". És per això que ha demanat "vetllar" perquè tothom se sàpiga "ajudar" tan com es pugui, amb l'alineació de les forces polítiques, totes les institucions i la ciutadania. "Arribaran moments complexos", ha avisat, afegint que serien "ingenus" sinó s'esperessin dificultats.

Segons el vicepresident, el sobiranisme té aquestes eines al seu abast i s'enfronta a un Estat que té el poder judicial, mediàtic i diplomàtic a les seves mans. Davant aquest escenari, Junqueras ha opinat que cal "apel·lar al vot" i a democràcia per tal d'assegurar el referèndum, ja que no només genera "consens" internament a Catalunya sinó que també s'entén a l'exterior. "El millor argument que tenim és el de la dignitat (...) volem saber l'opinió de tothom", ha assegurat contraposant aquesta actitud a la del govern espanyol que, a parer de Junqueras, no li "interessa" el que pensa tothom.

La data del referèndum i les eleccions

Junqueras s'ha mantingut en la mateixa tònica que fins ara i ha defugit parlar de la data del referèndum. A parer seu cal esperar que el Pacte Nacional pel Referèndum acabi la seva tasca i després acordar, entre tots els actors a favor del referèndum, una data per la consulta que volen que sigui vinculant. En aquest punt ha assegurat que no es contempla la possibilitat que es facin eleccions: "Està totalment descartada".

La qüestió catalana, al món

Precisament preguntat per la visió que tenen els nordamericans del cas català, Sala Martín ha assegurat que des de fora no s'entén que Espanya no permeti el referèndum, malgrat siguin contraris a la independència. Per a ell, el relat que s'ha teixir a l'exterior per guanyar adeptes al sobiranisme passa per explicar que mentre els catalans volen una cosa, l'estat espanyol no ho permet. L'economista ha posat d'exemple la pobresa energètica o la prohibició dels toros, lleis que el Tribunal Constitucional ha tombat malgrat la majoria al Parlament. "Hem de ser capaços d'explicar per què som diferents. Aleshores guanyarem", assegurant que el relat no pot ser només d'arguments econòmics sinó de la capacitat de Catalunya de decidir i autogovernar-se.