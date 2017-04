Junqueras: "El TC ni podrà suspendre la llibertat ni la democràcia"

"El TC no podrà suspendre la llibertat ni la democràcia". Aquesta ha estat la resposta del vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, després que el Tribunal Constitucional hagi admès a tràmit el recurs del govern espanyol i hagi suspès la disposició addicional 40 sobre el referèndum i la partida de consultes i processos electorals de 5,8 milions. Ho ha fet a través de Twitter:

El TC no podrà suspendre la llibertat ni la democràcia. https://t.co/uQaljV5oxw — Oriol Junqueras (@junqueras) 4 de abril de 2017

Però el Constitucional no només ha suspès el referèndum dels comptes sinó que també ha acordat, tal com havia demanat La Moncloa, avisar al president de la Generalitat, consellers i alts càrrecs que no poden desplegar els preparatius per fer el procés referendari.

Els magistrats no tenien previst reunir-se aquesta setmana, però dilluns van canviar de plans i el primer ple formal des de la presa de possessió dels nous membres i el flamant president, Juan José González Rivas, ja ha tingut el recurs del govern espanyol en l'ordre del dia. La qüestió catalana segueix a sobre la taula del TC.