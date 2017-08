Junqueras sol·licita a Santamaría una reunió per reclamar els 688 milions d'euros pendents per als Mossos

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha reclamat al govern espanyol una reunió de la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat per reclamar els 688 milions d'euros que, segons els càlculs de la Generalitat, els deu l'Estat en concepte de finançament dels Mossos d'Esquadra. Junqueras ho va demanar per carta a la seva homòloga espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, el 24 de juliol, però la missiva encara no ha tingut resposta. Cal recordar que un informe del departament d'Economia ja detallava aquest deute, acumulat des del 2010 perquè des de l'any anterior l'Estat no hauria actualitzat la xifra d'efectius dels Mossos, segons indica el Govern.



A la carta, Junqueras recorda a Sáenz de Santamaría que el 10 de juliol hi va haver una reunió de la Junta de Seguretat de Catalunya en la qual es van certificar els efectius dels Mossos del 2009 al 2017. Aquestes certificacions, subratlla Junqueras, permeten complir amb l'acord de la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscal Estat-Generalitat del 22 de desembre del 2009, pel que fa al finançament de la policia autonòmica "pendent des de l'exercici del 2010".



És per això que Junqueras demana a la seva homòloga que es convoqui una reunió d'aquesta comissió per tal de "poder acordar l'import pendent a transferir a la Generalitat" derivat de la "impossibilitat d'aplicar l'acord" fins que no s'haguessin certificat els efectius policials. "Segons els nostres càlculs, realitzats a partir dels efectius certificats –clou la missiva–, l'import pendent fins al 2017 ascendeix a 688 milions d'euros".