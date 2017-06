Junts pel Sí creu que la fiscalia supera "el límit de l'absurditat" portant al TSJC l'anunci de data i pregunta

El portaveu adjunt de Junts pel Sí (JxSí), Roger Torrent, ha sigut un dels primers a reaccionar a la petició de la fiscalia d' incloure l'anunci de la data i la pregunta a la querella contra la consellera Meritxell Borràs per les urnes, informació difosa per 'El Mundo'. "Quan sembla que hem arribat al límit de l'absurditat, tant el govern espanyol com la fiscalia se superen [...] Ens semblava que l'absurditat no es podia superar, i se superen cada setmana", ha afirmat.

En aquest sentit, Torrent ha recordat que l'anunci de l' 1-O no va anar acompanyat de cap document o acció administrativa. "Més enllà de l'anunci no hi ha res, i fins i tot això porten als tribunals [...] Va ser una declaració", ha emfatitzat. Tot i lamentar aquest nou "intent absurd i persistent de judicialització" del Procés, el diputat de JxSí ha deixat anar que al seu grup ja hi estan "acostumats", i que continuaran treballant perquè el pròxim 1 d'octubre hi hagi urnes.