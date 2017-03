JxSi i CUP tanquen en 15 minuts la ponència per modificar el reglament i la tramitaran per via d'urgència

Probablement hagi estat la ponència conjunta més curta de la història parlamentària. Junts pel Sí i la CUP han donat per acabats aquest divendres els treballs de la ponència conjunta per reformar el reglament del Parlament prop de 15 minuts després que arranqués la primera reunió. Els representants dels dos grups han sortit de la sala anunciant que donaven per acabats els treballs i que procedien a iniciar el següent pas del procediment. És a dir, a tramitar la reforma com una proposició de llei que, en aquest cas, Junts pel Sí i la CUP volen que es faci per via d'urgència.

El text definitiu de la ponència, doncs, és el mateix que va presentar Junts pel Sí quan va demanar iniciar els treballs per a reformar el reglament, i inclou la petició per a que els grups puguin impulsar les seves pròpies lleis per lectura única -saltant-se tots els tràmits previs- si els autoritza la majoria absoluta del ple. Una via amb què els grups independentistes volen comptar per si cal utilitzar-la per si s'aposta finalment per la desconnexió exprés i aprovar la llei de transitorietat jurídica en menys de 24 hores amb un únic debat.

Més enllà de legitimar els grups a impulsar proposicions de llei per lectura única -tal i com pot fer el Govern-, el text de la ponència conjunta que ara s'elevarà a la mesa del Parlament promou també canvis en aspectes com la tramitació de les Iniciatives Legislatives Populars (ILP) i el funcionament del vot delegat.

Tanmateix, el text amb què s'ha tancat la ponència conjunta és només un embrió i la mateixa CUP ja ha avançat que aprofitarà els propers tràmits de la norma per modificar aspectes que van des de com funciona la tramitació dels pressupostos a el llenguatge sexista del reglament.

Sumar Catalunya Sí que es Pot a la reforma

En tramitar-se per via d'urgència, un cop la mesa del Parlament hagi admès a tràmit la iniciativa, els grups tindran cinc dies per decidir si presenten esmenes a la totalitat, el que permetria a Junts pel Sí i la CUP que el debat a la totalitat es faci en el proper ple de la cambra catalana. Tanmateix, la majoria parlamentària dels dos grups independentistes garanteix que la reforma continuï endavant i es debati a la comissió del reglament.

A diferència de la ponència conjunta -a la qual la resta de grups es van negar a participar al·legant que buscant la desconnexió exprés Junts pel Sí buscava limitar els drets de l'oposició-, la comissió reglamentària sí podria comptar amb la participació d'altres grups com ara Catalunya Sí que es Pot. Allà, es podran substanciar compareixences i també presentar esmenes a tot el reglament, no només al text que impulsa Junts pel Sí.