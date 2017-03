L'ANC celebrarà la cinquena assemblea ordinària el proper 29 d'abril

L' ANC celebrarà la cinquena assemblea general ordinària ( AGO) el proper 29 d'abril. L'Assemblea ha de servir per ratificar el full de ruta de l'entitat que presideix Jordi Sánchez. Segons ha pogut saber l'ACN, està previst que el Secretariat Nacional aprovi l'esborrany de ponència el dia 11 de març. Un cop publicat al web, les assemblees territorials tindran quinze dies –entre el 16 i el 31 del mateix mes– per debatre el document. Gairebé un mes després, el 21 d'abril, es faran públiques les esmenes al full de ruta que se sotmetrà a votació a l'assemblea general.

El Codi Ètic, un compromís adquirit en la reforma dels estatuts l'any passat, ja ha estat aprovat pel Secretariat Nacional i també haurà de ser ratificat per la militància el 29 d'abril. Tant aquest document com l'actualització del full de ruta que proposarà el Secretariat es penjaran al web de l'Assemblea el 15 de març.

Els socis de l'Assemblea ja han rebut la primera convocatòria i, de moment, les bases de l'entitat sobiranista han estat citades pel 29 d'abril al Palau d'Esports Granollers. La ubicació està pendent de confirmació i, per aquest motiu, la direcció encara manté sobre la taula celebrar l'AGO a Badalona i Sabadell. Hi podran participar, amb dret a vot, els inscrits com a membres de ple dret de l'Assemblea abans de l'1 d'abril i que estiguin al corrent de pagament.