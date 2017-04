L'ANC engega la campanya del sí a la independència amb la "certesa" que el referèndum es farà

Tret de sortida a la precampanya del sí de l'ANC. Aquest dimecres a Barcelona, amb les quatre columnes de Puig i Cadafalch de fons, l'Assemblea ha presentat les accions que durà a terme per eixamplar la majoria social a favor del sí a la independència. Tal com va avançar l'ARA, la campanya unitària començarà en les properes setmanes -després que el Pacte Nacional pel Referèndum acabi la seva tasca- però l'ANC no vol desaprofitar la Diada de Sant Jordi per començar la campanya a favor de l sí a l'estat propi amb la certesa que el referèndum "es farà".

El president de l'entitat, Jordi Sànchez, ha sigut l'encarregat de presentar el lema 'El canvi ets tu' per carregar d'elements "racionals" l'opció del sí a la independència, a més de l'"emotivitat" i els "sentiments" que ja han acompanyat el procés fins ara. A partir d'avui es repartiran samarretes i uns 40.000 domassos per a balcons i finestres -amb la previsió d'arribar als 100.000- per fer visible el sí als espais públics.També hi haurà una desena de figures del sí itinerants per tot el territori amb la voluntat que arribin als llocs ",és emblemàtics" de la ciutat. De fet, el cap de setmana passat ja van començar aparèixer aquests artefactes en diferents localitats.

Per Sant Jordi l'ANC començarà a fer campanya pel sí al carrer però el primer gran acte que Sànchez ha situat al calendari ha estat l'assemblea general del 29 d'abril, a Granollers, en què l'entitat aprovarà el seu full de ruta, anunciarà la mobilització de l'Onze de Setembre i en què es reafirmarà el sí a la independència en el referèndum.

Les discrepàncies entre ERC i el PDECat

Després de dies de molts dubtes a les files independentistes i de discrepàncies entre el PDECat i ERC -una tensió que Sànchez ha titllat de "soroll" i que ha admès que no ajuden al procés-, el president de l'ANC ha volgut deixar clar que el referèndum és l'única via que es contempla des del Govern i ha dit que ho afirma amb "coneixement de causa". "No hi ha cap motiu per dubtar que el Govern està compromès, des del president a l'últim conseller, a convocar, organitzar i executar el referèndum", ha afirmat contundent Sànchez afegint que si l'ANC "dona la cara" per la consulta és que es durà a terme.

A parer seu, les situacions complicades obren finestres d'oportunitat per forjar "acords sòlids" de cara el referèndum i ha assegurat que en aquests moments la relació entre les formacions i les entitats estan encarats cap a culminar el procés.

La DUI i Junqueras

En relació a la porta oberta que va deixar ahir el vicepresident, Oriol Junqueras, en un col·loqui amb l'economista Xavier Sala Martín sobre una declaració d'independència en cas que l'estat espanyol impedeixi el referèndum, Jordi Sànchez ha recordat que el full de ruta de l'ANC d'aquest 2017 ja ho contempla -el que es ratificarà a l'assemblea general del proper 29 d'abril-. "És d'un sentit comú absolut", ha dit, afegint que si l'estat espanyol utilitza la "violència" per parar el referèndum, el Parlament està legitimat per comunicar la proclamació de l'estat català. Tot i que el full de ruta de l'entitat dibuixa aquest escenari, per a Jordi Sànchez aquest és un escenari remot i ha assegurat que des de l'ANC estan "centrats" només en poder dur a terme el referèndum.