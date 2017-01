L'ANC inicia una campanya a l'àrea metropolitana per atraure els votants dels 'comuns' al 'sí' en el referèndum

Guanyar el referèndum és l'objectiu prioritari de l'ANC. I per aconseguir-ho ja fa temps que des dels sectors independentistes volen atraure la bossa de votants dels 'comuns' indecisos amb la votació en el referèndum per la independència. Per això l'Assemblea engegarà el 15 de gener, a Sant Feliu de Llobregat, la campanya 'Fem futur', orientada a "guanyar el referèndum" a través d'una "pluja permanent de raons", sobretot a les ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona, que és on es concentra aquesta bossa de votants.

Segons ha explicat el president de l'ANC, Jordi Sànchez, en una roda de premsa, aquesta campanya no és encara la campanya pel 'sí' en el referèndum -s'iniciarà quan la votació estigui convocada-, sinó que és una iniciativa per "seguir sumant voluntats, escoltant i sumant arguments". La manera de fer-ho, ha dit Sànchez, és en dos flancs, des de "l'emotivitat" però també des de la "raó". "El moviment sobiranista s'ha consolidat i fonamentat amb arguments sòlids que van més enllà dels sentiments i que es basen en el pensament racional de molta gent", ha argumentat.

L'objectiu de la campanya és atraure els votants dels partits "que no són independentistes" però que "es plantegen què fer en el moment del referèndum i volen informació". Ho ha explicat Àngels Folch, una de les responsables de la campanya. "Va adreçada a tots els demòcrates del país, als partidaris del dret a decidir i del dret a l'autodeterminació", ha dit.

Per això l'ANC ha detectat "zones prioritàries" on desplegar aquesta campanya amb més intensitat: es tracta del Barcelonès, d'algunes ciutats del Vallès Occidental -com Badia, Barberà, Cerdanyola, Sabadell o Terrassa-, del Baix Llobregat, el Tarragonès i el Garraf. En tot cas, Sànchez ha dit que "tot el territori estarà cobert" però que seria "absurd" destinar els mateixos esforços a aquestes zones que a Vic, per exemple, on el referèndum "està guanyat".

540x306 Jordi Sànchez, en un moment de la roda de premsa / FRANCESC MELCION Jordi Sànchez, en un moment de la roda de premsa / FRANCESC MELCION

En concret, la campanya consistirà a fer actes eminentment a nivell local perquè vol ser una campanya "des de la base i per a la base", ha dit Folch, amb molta presència al carrer. La idea és que cada mes s'organitzi un acte amb un tema concret, com per exemple la regeneració democràtica o la millora de l'estat del benestar. El tema del mes de gener serà les infraestructures i la mobilitat eficient. La iniciativa implica un equip de gairebé 5.000 voluntaris, que estaran mobilitzats almenys fins al juny. El president de l'ANC ha dit que estan preparats perquè aquesta campanya duri fins al juny, però ha deixat clar que "la realitat dirà si el referèndum es fa al setembre o abans".

L'objectiu de fons, segons ha explicat Natàlia Esteve, del secretariat de l'ANC, és "donar informació" als indecisos i "combatre la campanya de la por" que impulsa el govern del PP per frenar les aspiracions independentistes.